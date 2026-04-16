MLB／季前名列百大新秀第二 老虎端延長約留住麥高尼格爾

老虎球團宣布，與大物新秀麥高尼格爾（Kevin McGonigle）達成續約共識，雙方將簽下一張八年1.5億美元（約47億台幣）延長合約，這名在百大新秀榜排名第二潛力游擊手，將為球隊效力至2034年。

麥高尼格爾在2023年被老虎以第37順位選中，去年球季他在三個層級合計OPS為.991，並拿下亞利桑那秋季聯盟MVP，今年季前他被評為老虎農場頭號新秀，在大聯盟百大新秀排行中名列第二，成功進入老虎開季名單，目前18場出賽打擊率3成13，揮出1支全壘打OPS為.905。

麥高尼格爾先前就曾透露想長留老虎的想法，他說：「我是一個很忠誠的人，我想幫助球隊每年都有機會贏下世界大賽，我已經愛上這裡了，期待在這裡有長遠的未來，非常感謝球隊相信我，我每一年都會全力以赴。」

麥高尼格爾是老虎近三年第二位簽下延長合約的新秀，上一位是2024年的內野手基斯（Colt Keith），顯現球團已將他視為未來重要核心，老虎總管哈里斯（Scott Harris）說：「他（麥高尼格爾）有獨特的打擊天賦，現在的表現已經很驚人，但我們更期待他未來的成長。」