快訊

115會考倒數一個月！把握最後衝刺 考場時程、規定、備考要點一次看

戰火未平…俄軍大規模夜襲釀14死 烏克蘭擊落31枚飛彈、636架無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／季前名列百大新秀第二 老虎端延長約留住麥高尼格爾

聯合新聞網／ 綜合報導
老虎與潛力新秀麥高尼格爾簽下八年延長合約。 路透社
老虎與潛力新秀麥高尼格爾簽下八年延長合約。 路透社

老虎球團宣布，與大物新秀麥高尼格爾（Kevin McGonigle）達成續約共識，雙方將簽下一張八年1.5億美元（約47億台幣）延長合約，這名在百大新秀榜排名第二潛力游擊手，將為球隊效力至2034年。

麥高尼格爾在2023年被老虎以第37順位選中，去年球季他在三個層級合計OPS為.991，並拿下亞利桑那秋季聯盟MVP，今年季前他被評為老虎農場頭號新秀，在大聯盟百大新秀排行中名列第二，成功進入老虎開季名單，目前18場出賽打擊率3成13，揮出1支全壘打OPS為.905。

麥高尼格爾先前就曾透露想長留老虎的想法，他說：「我是一個很忠誠的人，我想幫助球隊每年都有機會贏下世界大賽，我已經愛上這裡了，期待在這裡有長遠的未來，非常感謝球隊相信我，我每一年都會全力以赴。」

麥高尼格爾是老虎近三年第二位簽下延長合約的新秀，上一位是2024年的內野手基斯（Colt Keith），顯現球團已將他視為未來重要核心，老虎總管哈里斯（Scott Harris）說：「他（麥高尼格爾）有獨特的打擊天賦，現在的表現已經很驚人，但我們更期待他未來的成長。」

MLB 老虎

相關新聞

MLB／道奇4轟煙火秀 「投手大谷」6局10K收下第2勝

道奇隊日籍「二刀流」球星大谷翔平今天單刀出擊，暌違近5年來首次專職投手出賽，今天首度在羅賓森日（Jackie Robinson Day）先發，對上紐約大都會隊主投6局失1分，送出10次三振，道奇打線靠4轟煙火秀以8：2取得3連勝，大谷收下本季第2勝；大都會則是苦吞8連敗。

MiLB／費爾柴德開轟、3安猛打 李灝宇也敲本季首轟

老虎隊3A的台灣野手李灝宇今天敲出本季首轟，紅襪隊3A鄭宗哲2度保送上壘；另外2位台美混血好手同場較勁，守護者隊費柴德單...

MLB／賈吉、楚奧特又同場開砲 洋基游擊手再見安逆轉天使

洋基在9局下靠卡波雷拉的再見安打，以5：4逆轉天使。賈吉與楚奧特再次同場開轟，賈吉首局便擊出陽春砲，天使一度反超，但最終無法守住勝利。

MLB／季前名列百大新秀第二 老虎端延長約留住麥高尼格爾

老虎隊與新秀麥高尼格爾達成8年1.5億美元續約，這名排名第二的潛力游擊手將至2034年力拚世界大賽，展現球隊對其未來的重視。麥高尼格爾在2023年表現卓越，已成功進入老虎開季名單。

MLB／先沒收全壘打後敲再見安 梅瑞爾助教士大逆轉水手

梅瑞爾在教士對水手的比賽中大放異彩，先沒收羅德里奎茲的全壘打，後在9局下擊出2分打點的再見安打，助隊逆轉7：6獲勝，延續7連勝佳績。梅瑞爾表示，這是他生涯最佳守備。

MLB／當「DH影武者」轟滿貫砲 道奇小將曝大谷賽前一席話成真

大谷翔平今天專注投球，指定打擊（DH）工作交給25歲捕手魯辛（Dalton Rushing）。魯辛透露賽前大谷要他敲全壘打，自己真的用滿貫砲回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。