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MLB／大谷談二刀流和專注投球差異 不確定「可愛女兒」能不能認出自己

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇大谷翔平今天專注投球，繳出6局10K失1分好投。賽後他分享專注投球與二刀流的差別，也談到即將滿一歲的女兒。

上一次大谷翔平投球時沒打擊，要追溯至天使隊時期2021年5月28日。對於專注投球的安排，大谷直呼，「其實有點驚訝，但我覺得這對球隊來說是不錯的策略。被觸身球砸中後，球隊希望我專心投球，所以我就把注意力集中在這點。」

大谷專注投球與過往二刀流的差異，「兩局之間的間隔會比較長，一開始有點不太習慣，但還是能好好專注在投球上。比平常多時間去準備面對打者的策略，這點來說，反而蠻有幫助。」

大谷的大女兒即將滿1歲，他感嘆，「真的就是很可愛。球季中其實很難一直陪在她身邊，像這次客場之旅可能又要好幾週見不到。她長得很快，一方面想多陪在她身邊，但現實上又不太可能，多少有點無奈。不過我會把球場和家庭分開看，回到家就想著好好放鬆。」

當被問到女兒是否認得出自己，大谷說，「這不太確定，大概一半一半。有時候看到茶飲包裝（大谷代言的伊藤園）會喊「爸爸」，但也不知道，她到底是真的認得還是不認得。」

大谷翔平 道奇

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