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MLB／先沒收全壘打後敲再見安 梅瑞爾助教士大逆轉水手

聯合新聞網／ 綜合報導
梅瑞爾打出再見安打幫助教士逆轉勝。 法新社
梅瑞爾打出再見安打幫助教士逆轉勝。 法新社

梅瑞爾（Jackson Merrill）今天在攻守兩端皆化身英雄，在教士對戰水手的比賽中，他先在3局沒收羅德里奎茲（Julio Rodriguez）一支全壘打，在球隊9局下絕地大反攻當中，梅瑞爾又擊出2分打點再見安打，攻守俱佳幫助教士7：6逆轉水手，拿下7連勝。

3局下水手羅德里奎茲打出一記中外野深遠飛球，眼看要形成全壘打，結果鎮守中外野的梅瑞爾奮力一跳，將球從牆外撈回，沒收了「J-Rod」的2分砲。不過教士先發瓦斯奎茲（Randy Vasquez）與後援馬里納喬（Ron Marinaccio）皆無法壓制水手攻勢，9局上半結束教士仍以2：6落後。

9局下水手推出守護神穆諾茲（Andres Munoz），他先保送馬查多（Manny Machado）、被席茲（Gavin Sheets）敲2壘打，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）高飛犧牲打先追回1分，隨後坎普薩諾（Luis Campusano）和羅雷亞諾（Ramón Laureano）接連敲安讓比賽變成5：6一分差，雖然水手換上左投法拉（Jose A. Ferrer），不過梅瑞爾打出左外野2壘打，送回壘上2名隊友，用再見安打讓教士7：6逆轉水手。

梅瑞爾說：「一支好球隊就是這樣，我們不會在最後一個出局數出現前放棄。」談到3局的守備美技，梅瑞爾說：「這是我生涯最棒的一次守備。」教士總教練史丹曼（Craig Stammen）則說：「今晚梅瑞爾就是我們的英雄。」

MLB 教士 水手

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