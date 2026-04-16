MLB／培瑞茲陽春砲老虎險勝皇家 巴耶茲絕妙滑壘躲觸殺

老虎今天在主場續戰皇家，外野手培瑞茲（Wenceel Pérez）在8局下轟出突破僵局陽春砲，助老虎2：1險勝，收下5連勝，巴耶茲（Javier Baez）在3局透過高飛犧牲打回本壘時，一次漂亮滑壘閃過觸殺助隊得分，展現魔術般棒球技巧。

巴耶茲在3局下1出局後攻佔三壘，下一棒羅傑斯（Jake Rogers）擊出右外野飛球，巴耶茲趁機衝向本壘，皇家右外野手卡利安諾（Jac Caglianone）迅速將球長傳給捕手培瑞茲（Salvador Perez），不過巴耶茲在滑壘時精巧躲過觸殺，雖然主審判巴耶茲出局，但經電視輔助判決後成功改判，幫助老虎先馳得點。

5局上皇家伊斯貝爾（Kyle Isbel）敲出右外野安打追平比數，雙方1：1平手僵持至8局下，皇家換上右投摩根（Eli Morgan），老虎外野手培瑞茲鎖定一顆低角度變速球，轟出右外野陽春砲，9局簡森（Kenley Jansen）成功關門，老虎2：1擊敗皇家，芬尼根（Kyle Finnegan）後援上場拿下勝投。

巴耶茲賽後聊起那次滑壘，他說：「我當時看到球比我早到，所以我試圖閃過觸殺，我很確定最後我是先碰到地面。」總教練辛區（A.J. Hinch）也讚賞巴耶茲的滑壘，他說：「他總是能做出各種臨場反應，右外野手的臂力真的很強，但巴耶茲用他的運動能力彌補了一切。」