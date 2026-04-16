MLB／霍納開轟5打點小熊擊潰費城人 今永昇太6局11K奪本季首勝

小熊日籍左投今永昇太今天對費城人先發6局僅失1分，狂飆11次三振，小熊二壘手霍納（Nico Hoerner）開轟猛打賞貢獻5打點，游擊手史旺森（Dansby Swanson）也有全壘打演出，小熊11比2大勝費城人，今永昇太收下本季首勝。

今永昇太開賽遭費城人透納（Trea Turner）陽春砲失1分，後續只在第4與第6局有讓對手上壘，第6局更化解三壘跑者失分危機，今天主投6局失1分，優質先發表現拿下本季首勝，此外他今天送出11次三振，一共製造對手26次揮空，本場揮空率高達47％。

小熊今天全場敲出15支安打攻下11分，共5個半局有得分紀錄，開路先鋒霍納5打數3安打，在第5局揮出中外野2分砲，全場貢獻5分打點，史旺森跟蕭爾（Matt Shaw）同樣猛打賞演出，史旺森更在7局打出左外野陽春砲，為個人本季第4轟，鈴木誠也和外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）也有雙安表現。

費城人左投盧札多（Jesus Luzardo）今天先發5.1局被敲12支安打，失掉9分其中8分責失，吞下本季個人第3敗，本季出賽4場防禦率高達7.94，戰績8勝10敗的費城人下場比賽將交手勇士。