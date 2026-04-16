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MLB／道奇4轟煙火秀 「投手大谷」6局10K收下第2勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 15: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers celebrates during the second inning against the New York Mets at Dodger Stadium on April 15, 2026 in Los Angeles, California. All players are wearing the number 42 in honor of Jackie Robinson Day. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) 法國新聞社
LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 15: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers celebrates during the second inning against the New York Mets at Dodger Stadium on April 15, 2026 in Los Angeles, California. All players are wearing the number 42 in honor of Jackie Robinson Day. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) 法國新聞社

道奇隊日籍「二刀流」球星大谷翔平今天單刀出擊，暌違近5年來首次專職投手出賽，今天首度在羅賓森日（Jackie Robinson Day）先發，對上紐約大都會隊主投6局失1分，送出10次三振，道奇打線靠4轟煙火秀以8：2取得3連勝，大谷收下本季第2勝；大都會則是苦吞8連敗。

大谷翔平兩天前在比賽中遭觸身球擊中肩膀，根據道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）的說法，他被擊中的地方仍有些痠痛，為了讓他能在登板時更放鬆，此戰「只投不打」，是他繼2021年5月28日之後的第一次，也是來到道奇後首次。

本季大谷第3場先發登板，前4局只被揮出1支二壘打，沒有失分，韓籍隊友金慧成也在2局下就轟出2分砲替他打下領先。大谷投到5局上接連出現2次四壞球保送，之後被梅蘭德斯（MJ Melendez）敲出二壘打失1分，也是他此戰唯一失分。

大谷翔平今年前兩場出賽共投12局，失1分非自責分，今天投到第5局失分，仍以跨季連續33局無自責分寫下大聯盟日籍先發投手新紀錄，超越他自己與岩隈久志共同保持的連續31.2局無自責分。

大谷翔平投完6局退場時，道奇以2：1領先，6局下赫南德茲（Teoscar Hernandez）轟陽春砲多添1分，第8局魯辛（Dalton Rushing）一發滿貫砲重擊對手，今天替大谷「代班」開路先鋒的塔克（Kyle Tucker）再補上一發陽春彈，道奇單局5分拉開差距，贏球無懸念。

此戰大谷翔平主投6局失1分，共用95球，有63顆好球，最快球速100.4英哩（約161.5公里），被敲2安都是由梅蘭德斯擊出，飆出10次三振，靠著隊友單場4轟的火力支援，拿下本季第2勝，目前防禦率僅0.50。

赫南德茲 大都會 大谷翔平

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