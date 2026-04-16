MLB／大谷翔平6局10K失1分 連33局無自責分寫日投紀錄

洛杉磯道奇隊今天在主場迎戰紐約大都會隊，日籍球星大谷翔平首次在羅賓森日（Jackie Robinson Day）先發登板，身披42號球衣，且是他近五年來首次在擔任先發投手時不上場打擊，繳出6局失1分的表現，送出10次三振，退場時列勝投候選人。

大谷翔平本季前兩場先發登板，合計12局沒有自責分，防禦率仍是0。今天「投手大谷」第三場出賽「只投不打」，自開賽起連續解決7名打者，直到3局上1出局後，一顆97.1英哩的直球，被梅蘭德斯（MJ Melendez）揮出二壘打，但他隨即連飆2K化解危機，第4局再投出3上3下。

道奇隊打線在2局下就靠金慧成砲轟大都會先發投手霍梅斯（Clay Holmes），敲出一發2分全壘打，用他本季首轟替道奇隊打下2：0領先。

第5局大谷翔平接連投出2次四壞球保送，一、二壘有人時被梅蘭德斯敲出右外野方向的場地規則二壘打失1分，中斷個人連續跨季33局無自責分，但仍寫下大聯盟日籍先發投手最長連續局數無自責分紀錄（原紀錄為他與岩隈久志共同保持的連續31.2局）。

大谷翔平第6局續投連飆3K，投完6局用95球後退場，只被敲出2支安打，有2次四壞球保送，飆出10次三振，失1分，最快球速100.4英哩（約161.6公里）。本季他以投手身分出賽3場，防禦率僅0.50。

大谷翔平退場時，道奇以2：1領先，6局下赫南德茲（Teoscar Hernandez）再敲一發陽春全壘打多添1分，將領先擴大為3：1。