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MLB／教士開幕戰先發皮維塔手肘拉傷 恐缺陣「數週甚至數月」
教士隊總教練史丹曼（Craig Stammen）表示，球隊本季開幕戰先發投手皮維塔（Nick Pivetta）因右手肘屈肌拉傷進入傷兵名單，且缺席時間恐長達「數週甚至數月」，對輪值人手本就吃緊的教士來說，無疑是巨大打擊。
皮維塔先前面對洛磯隊先發僅投三局便因手肘不適退場，去年他是教士頭號先發，31場先發拿下13勝5敗，投出190次三振防禦率為2.87，他說：「真的很令人沮喪，我原本覺得自己狀態正越來越好，很想為球隊做出貢獻。」
皮維塔兩年前也曾因相同傷勢進入傷兵名單，當時他缺陣一個多月，這次恐怕需要更長時間復原，總教練史丹曼說：「他（皮維塔）會先暫停投球，讓手肘充分休息，再逐步恢復訓練，所以他需要一段時間，但我們對他的復出非常有信心。」
教士目前輪值並不穩定，除日籍投手達比修有因傷報銷、馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）也尚未回歸，僅剩金恩（Michael King）與瓦斯奎茲（Randy Vasquez）苦撐，教士預計將拉上瓦德隆（Matt Waldron）來接替皮維塔的空缺。
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