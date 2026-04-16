MiLB／費爾柴德開轟、3安猛打 李灝宇也敲本季首轟

2位台美混血好手同場較勁，守護者隊費爾柴德（Stuart Fairchild）單場3安又開轟，小熊隊龍恩（Jonathon Long）則是5打數1安打。另外，老虎隊3A的台灣野手李灝宇今天敲出本季首轟，紅襪隊3A鄭宗哲2度保送上壘。

克里夫蘭守護者隊3A今天與芝加哥小熊隊3A交手，「費仔」費爾柴德作為先發第6棒、右外野手，全場4打數3安打、2分打點，分別是4局下的2分全壘打、6局下一壘安打以及7局下二壘安打，賽後打擊率3成21。

小熊隊3A的「龍仔」龍恩則先發第2棒、一壘手，5打數1安打，是7局上的一壘安打，另外吞下3次三振，賽後打擊率2成97；最終由守護者隊以9比4贏球。

效力底特律老虎隊3A的李灝宇，今天面對辛辛那提紅人隊3A先發第2棒、指定打擊，在8局上棒打投手梅伊（Luis Mey），將一顆97.5英哩（約156.9公里）的伸卡球轟到右外野，敲出2分砲。

老虎隊3A最終以5比9落敗，李灝宇4打數敲出1支安打，賽後打擊率1成54，今年球季從1A復健賽起步，在3A出賽6場後敲出第1轟。

波士頓紅襪隊3A的鄭宗哲今天3打數未敲安，但選到2次四壞保送上壘，賽後打擊率2成93，球隊以3比5輸給密爾瓦基釀酒人隊3A。