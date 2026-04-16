MLB／賈吉、楚奧特又同場開砲 洋基游擊手再見安逆轉天使

洋基今天續戰天使，兩隊看板球星楚奧特（Mike Trout）和賈吉（Aaron Judge）再次同場開轟，洋基在9局下靠卡波雷拉（Jose Caballero）擊出再見安打，5：4逆轉氣走天使。

首局賈吉從天使先發柯查諾維奇（Jack Kochanowicz）手中轟出右外野陽春砲，第2局葛里沙姆（Trent Grisham）擊出2打點安打，洋基取得3：0領先，不過洋基先發希爾（Luis Gil）第3局先挨弗瑞茲爾（Adam Frazier）陽春砲，第5局又遭歐哈皮（Logan O'Hoppe）陽春砲和楚奧特兩分砲狙擊，讓天使4：3反超比分。

領先的天使9局下推出羅瑪諾（Jordan Romano）關門，他先遭奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲安上壘，又保送威爾斯（Austin Wells），最後卡波雷拉擊出中外野2壘打，一棒送回2名跑者，用再見安打幫助洋基逆轉獲勝。

洋基「法官」賈吉與天使「神鱒」楚奧特先前才同場雙響砲，締造罕見紀錄，今天兩人再次同場開轟，這更是楚奧特近3戰的第4轟，今天他4打數2安打貢獻2打點，可惜天使遭逆轉輸球，救援失敗的羅瑪諾吞下本季第二敗，洋基終結者貝德納（David Bednar）則拿下勝投。