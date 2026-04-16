快訊

一個設籍觀念弄錯虧大了！他一查發現多年白繳4倍地價稅

今年恐現140年最強「超級聖嬰」 颱風侵台將更多更強

京都男童棄屍案／繼父故佈疑陣報警 與妻發尋人傳單冷靜詭異「不像在找孩子」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／賈吉、楚奧特又同場開砲 洋基游擊手再見安逆轉天使

聯合新聞網／ 綜合報導
卡波雷拉擊出再見安打助洋基逆轉勝。 法新社
卡波雷拉擊出再見安打助洋基逆轉勝。 法新社

洋基今天續戰天使，兩隊看板球星楚奧特（Mike Trout）和賈吉（Aaron Judge）再次同場開轟，洋基在9局下靠卡波雷拉（Jose Caballero）擊出再見安打，5：4逆轉氣走天使。

首局賈吉從天使先發柯查諾維奇（Jack Kochanowicz）手中轟出右外野陽春砲，第2局葛里沙姆（Trent Grisham）擊出2打點安打，洋基取得3：0領先，不過洋基先發希爾（Luis Gil）第3局先挨弗瑞茲爾（Adam Frazier）陽春砲，第5局又遭歐哈皮（Logan O'Hoppe）陽春砲和楚奧特兩分砲狙擊，讓天使4：3反超比分。

領先的天使9局下推出羅瑪諾（Jordan Romano）關門，他先遭奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲安上壘，又保送威爾斯（Austin Wells），最後卡波雷拉擊出中外野2壘打，一棒送回2名跑者，用再見安打幫助洋基逆轉獲勝。

洋基「法官」賈吉與天使「神鱒」楚奧特先前才同場雙響砲，締造罕見紀錄，今天兩人再次同場開轟，這更是楚奧特近3戰的第4轟，今天他4打數2安打貢獻2打點，可惜天使遭逆轉輸球，救援失敗的羅瑪諾吞下本季第二敗，洋基終結者貝德納（David Bednar）則拿下勝投。

MLB 洋基 天使 賈吉 楚奧特

相關新聞

MLB／「大谷條款」誕生後第一次 大谷翔平近5年來首次「只投不打」

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今天將擔任先發投手出戰紐約大都會隊，但僅單刀出擊只投不打，暌違近5年首次在先發時不打擊，是他加入道奇隊後首次，也是「大谷條款」實施後第一次。

MLB／賈吉、楚奧特又同場開砲 洋基游擊手再見安逆轉天使

洋基在9局下靠卡波雷拉的再見安打，以5：4逆轉天使。賈吉與楚奧特再次同場開轟，賈吉首局便擊出陽春砲，天使一度反超，但最終無法守住勝利。

MLB／史都華連兩局三分砲 紅人單場四轟擊潰巨人

紅人新秀史都華在對巨人的比賽中連續兩局各擊出3分全壘打，貢獻6分打點，最終協助紅人以8：3擊潰巨人。全場紅人合計揮出4發全壘打，史都華本季已累積7轟和17打點，表現相當亮眼。

MLB／老虎一分險勝皇家 簡森479次救援成功登史上第三

老虎在8局逆轉擊敗皇家，簡森成功收下本季第3次救援，累積479次救援成功成為歷史第三。賽後，他表示為隊友的勝利感到驕傲，並強調持續保持高水平表現。

MLB／6連敗釀酒人又傳壞消息 看板球星葉力奇將休一個月

釀酒人當家球星葉力奇因內收肌拉傷被放入傷兵名單，預計缺席一個月。球隊近期已遭遇六連敗，失去進攻主力將對戰績造成進一步影響。葉力奇開季表現良好，打擊率達3成14。

MLB／手套有「藍色力量」？山本由伸：用起來特別順手

山本由伸今天面對大都會隊，繳出7.2局只失1分好投，賽後被問到換回藍色手套的原因，山本直言，「手套對投球其實很重要。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。