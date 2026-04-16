MLB／史都華連兩局三分砲 紅人單場四轟擊潰巨人

紅人隊新秀史都華（Sal Stewart）維持火熱手感，今天面對巨人隊在前2局各轟出1發3分砲，貢獻6分打點，加上蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）與克魯茲（Elly De La Cruz）同場開砲，紅人用全場4發全壘打，以8：3轟垮巨人，系列賽前2戰皆拿下勝利。

首局紅人前兩棒費里多（TJ Friedl）和麥克連恩（Matt McLain）先後上壘，史都華在1出局後面對巨人先發馬勒（Tyler Mahle）揮出中右外野3分砲，下一棒蘇亞雷斯背靠背敲出右外野陽春砲，紅人取得4：0領先。

第2局麥克連恩與克魯茲接連選到保送，史都華再次將球打向中右外野，連續兩局揮出3分砲，單場進帳6分打點。第4局克魯茲再補上中外野陽春砲，紅人全場共揮出4發全壘打，4發都是狙擊巨人先發馬勒，他今天投4局失掉8分吞下敗投。

紅人先發洛德（Rhett Lowder）今天主投6.2局失3分，拿下本季第2勝。巨人僅在第2局靠蘇薩克（Daniel Susac）2分打點二壘打，加上拉莫斯（Heliot Ramos）第7局安打攻下分數，最終紅人以8：3獲勝，史都華開季至今已揮出7轟、貢獻17打點，打擊率高達3成23，OPS為1.160。