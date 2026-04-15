快訊

李乾龍座車遭裝追蹤器 尹乃菁嗆賴總統：若再有，等你卸任追究到底

傳與舒華秘戀「見家長」！柯震東限動曬三把火 經紀人回應了

美國與伊朗何時達成協議？川普：「非常有可能」在這時候之前

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／老虎一分險勝皇家 簡森479次救援成功登史上第三

聯合新聞網／ 綜合報導
簡森拿下生涯第479次救援成功。 法新社
簡森拿下生涯第479次救援成功。 法新社

老虎今天在8局靠丁格勒（Dillon Dingler）關鍵2壘打，2：1逆轉擊敗皇家，老將簡森（Kenley Jansen）第9局關門收下本季第3次救援成功，讓他超越名人堂投手史密斯（Lee Smith）478次，以479次救援成功成為歷史救援榜第三名。

皇家在第2局靠簡森（Carter Jensen）攻下1分，落後的老虎在8局先靠對手暴投追平比數，接著丁格勒敲出2壘打打回超前分，也讓簡森在9局獲得救援成功資格，雖然他先遭湯瑪斯（Lane Thomas）擊出安打，隨後更讓跑者推進至三壘，不過簡森連續解決帕斯昆蒂諾（Vinnie Pasquantino）和馬提（Starling Marte），幫助球隊拿下勝利。

目前39歲的簡森生涯前期為道奇終結者，近年先後轉戰勇士、紅襪、天使和老虎等隊，生涯累計938場出賽拿下54勝與479次救援成功，投出1284次三振，救援成功數成為大聯盟第三多，僅次於李維拉（Mariano Rivera）652次與霍夫曼（Trevor Hoffman）601次。

簡森賽後受訪時說：「感覺很棒，不管生涯遭遇多少逆境，內心總會保有一股鬥志，持續相信自己，現在我依然能有高水準表現，我為自己感到驕傲，也為隊友今天拼下這場勝利感到驕傲。」

MLB 老虎 皇家 李維拉

相關新聞

MLB／手套有「藍色力量」？山本由伸：用起來特別順手

山本由伸今天面對大都會隊，繳出7.2局只失1分好投，賽後被問到換回藍色手套的原因，山本直言，「手套對投球其實很重要。」

MLB／老虎一分險勝皇家 簡森479次救援成功登史上第三

老虎在8局逆轉擊敗皇家，簡森成功收下本季第3次救援，累積479次救援成功成為歷史第三。賽後，他表示為隊友的勝利感到驕傲，並強調持續保持高水平表現。

MLB／6連敗釀酒人又傳壞消息 看板球星葉力奇將休一個月

釀酒人當家球星葉力奇因內收肌拉傷被放入傷兵名單，預計缺席一個月。球隊近期已遭遇六連敗，失去進攻主力將對戰績造成進一步影響。葉力奇開季表現良好，打擊率達3成14。

MLB／村上宗隆隔10天敲本季第五轟 白襪輸光芒續當分區爐主

白襪日籍強打村上宗隆在今日對光芒的比賽中於第9局擊出本季第五轟，助隊貢獻2打點，然而白襪仍以5：8落敗。目前白襪戰績墊底，光芒則領先美聯東區。

MLB／道奇教頭也愛BIGBANG？佐佐木朗希送GD和大聲簽名球

韓國天團BIGBANG成員GD（權志龍）和大聲今天造訪道奇隊主場，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前和他們興奮交談，佐佐木朗希則是送上簽名球。

MLB／楚奧特率天使全場5轟 洋基慘敗近7戰只拿1勝

洋基今晚在主場以1：7不敵天使，近7場比賽僅獲1勝。天使全場轟出5發全壘打，楚奧特、歐戴爾及索勒皆貢獻長打。洋基先發韋瑟斯雖飆10K，但仍遭打擊群壓制，僅靠高飛犧牲打攻下1分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。