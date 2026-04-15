MLB／老虎一分險勝皇家 簡森479次救援成功登史上第三

老虎今天在8局靠丁格勒（Dillon Dingler）關鍵2壘打，2：1逆轉擊敗皇家，老將簡森（Kenley Jansen）第9局關門收下本季第3次救援成功，讓他超越名人堂投手史密斯（Lee Smith）478次，以479次救援成功成為歷史救援榜第三名。

皇家在第2局靠簡森（Carter Jensen）攻下1分，落後的老虎在8局先靠對手暴投追平比數，接著丁格勒敲出2壘打打回超前分，也讓簡森在9局獲得救援成功資格，雖然他先遭湯瑪斯（Lane Thomas）擊出安打，隨後更讓跑者推進至三壘，不過簡森連續解決帕斯昆蒂諾（Vinnie Pasquantino）和馬提（Starling Marte），幫助球隊拿下勝利。

目前39歲的簡森生涯前期為道奇終結者，近年先後轉戰勇士、紅襪、天使和老虎等隊，生涯累計938場出賽拿下54勝與479次救援成功，投出1284次三振，救援成功數成為大聯盟第三多，僅次於李維拉（Mariano Rivera）652次與霍夫曼（Trevor Hoffman）601次。

簡森賽後受訪時說：「感覺很棒，不管生涯遭遇多少逆境，內心總會保有一股鬥志，持續相信自己，現在我依然能有高水準表現，我為自己感到驕傲，也為隊友今天拼下這場勝利感到驕傲。」