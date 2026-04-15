MLB／6連敗釀酒人又傳壞消息 看板球星葉力奇將休一個月

釀酒人將當家球星葉力奇（Christian Yelich）放入10天傷兵名單，球團表示，他因內收肌拉傷需休養至五月中旬，代表這名前國聯MVP將至少缺席一個月，釀酒人近期苦吞6連敗，又失去進攻主力對球隊來說無疑雪上加霜。

葉力奇在週一對戰國民的比賽時，於第三打席前遭換下場，該場比賽釀酒人6：8輸球，總教練墨菲（Pat Murphy）在賽後就表達對葉力奇傷勢的悲觀態度，而釀酒人今天在延長賽7：9不敵藍鳥吞下六連敗，目前戰績8勝8敗名列國聯中區第四。

葉力奇在受傷前狀態相當不錯，開季打擊率3成14、OPS為.826，貢獻1轟與10分打點，今年是他效力釀酒人的第九賽季，他曾在2018年拿下國聯MVP，生涯三度入選明星賽，拿下三座銀棒獎和一座金手套，已經擔綱多年球隊看板球星。