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MLB／手套有「藍色力量」？山本由伸：用起來特別順手
山本由伸今天面對大都會隊，繳出7.2局只失1分好投，賽後被問到換回藍色手套的原因，山本直言，「手套對投球其實很重要。」
山本由伸投7.2局和104球都創賽季新高，當被問到表現出色的原因，山本表示，「每週都慢慢變得更好，這週也感覺狀態更進一步，有種手感回來了的感覺，整體投得不錯。一開始被首名打者轟全壘打，真的很不甘心，但後來有成功調整心情，繼續投下去。」
今年山本的四壞球保送減少，山本點出改變的關鍵，「從去年夏天開始，第一球的進壘角度和後續球數掌控，做了很多調整，會搭配各種不同球路來搶好球數，因此更能投出屬於自己的節奏，發揮更有風格的投球。」
有眼尖球迷發現山本今天換回藍色手套，對此山本直呼，「手套對投球其實很重要，那個手套用起來特別順手，所以想說再試一次。雖然之前狀況也不錯，但總覺得還差一點，就決定換回來試看看。」
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