快訊

坤達、陳大天苦勸…閃兵案起訴第四波「9藝人5素人」自首 檢求緩刑

台積電續飆天價！概念股全面暴動 這4檔同步鎖漲停齊創高

桃園平鎮國中師生70人劍湖山用餐爆不適 菜單出爐飯店等候採檢報告

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／手套有「藍色力量」？山本由伸：用起來特別順手

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸。 法新社
山本由伸。 法新社

山本由伸今天面對大都會隊，繳出7.2局只失1分好投，賽後被問到換回藍色手套的原因，山本直言，「手套對投球其實很重要。」

山本由伸投7.2局和104球都創賽季新高，當被問到表現出色的原因，山本表示，「每週都慢慢變得更好，這週也感覺狀態更進一步，有種手感回來了的感覺，整體投得不錯。一開始被首名打者轟全壘打，真的很不甘心，但後來有成功調整心情，繼續投下去。」

今年山本的四壞球保送減少，山本點出改變的關鍵，「從去年夏天開始，第一球的進壘角度和後續球數掌控，做了很多調整，會搭配各種不同球路來搶好球數，因此更能投出屬於自己的節奏，發揮更有風格的投球。」

有眼尖球迷發現山本今天換回藍色手套，對此山本直呼，「手套對投球其實很重要，那個手套用起來特別順手，所以想說再試一次。雖然之前狀況也不錯，但總覺得還差一點，就決定換回來試看看。」

山本由伸 道奇 大都會

相關新聞

MLB／手套有「藍色力量」？山本由伸：用起來特別順手

山本由伸今天面對大都會隊，繳出7.2局只失1分好投，賽後被問到換回藍色手套的原因，山本直言，「手套對投球其實很重要。」

MLB／6連敗釀酒人又傳壞消息 看板球星葉力奇將休一個月

釀酒人當家球星葉力奇因內收肌拉傷被放入傷兵名單，預計缺席一個月。球隊近期已遭遇六連敗，失去進攻主力將對戰績造成進一步影響。葉力奇開季表現良好，打擊率達3成14。

MLB／村上宗隆隔10天敲本季第五轟 白襪輸光芒續當分區爐主

白襪日籍強打村上宗隆在今日對光芒的比賽中於第9局擊出本季第五轟，助隊貢獻2打點，然而白襪仍以5：8落敗。目前白襪戰績墊底，光芒則領先美聯東區。

MLB／道奇教頭也愛BIGBANG？佐佐木朗希送GD和大聲簽名球

韓國天團BIGBANG成員GD（權志龍）和大聲今天造訪道奇隊主場，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前和他們興奮交談，佐佐木朗希則是送上簽名球。

MLB／楚奧特率天使全場5轟 洋基慘敗近7戰只拿1勝

洋基今晚在主場以1：7不敵天使，近7場比賽僅獲1勝。天使全場轟出5發全壘打，楚奧特、歐戴爾及索勒皆貢獻長打。洋基先發韋瑟斯雖飆10K，但仍遭打擊群壓制，僅靠高飛犧牲打攻下1分。

MLB／山本由伸7.2局失1分無關勝敗 大谷翔平獲敬遠連48場上壘

道奇隊今天在主場迎戰紐約大都會隊，日籍強投山本由伸本季4場先發，繳出7.2局失1分的表現，局數、用球數都寫本季新高，在兩隊平手時退場，無緣第3勝，道奇隊直到8局下攻回超前分，終場以2：1勝出，賞給大都會7連敗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。