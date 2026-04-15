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MLB／村上宗隆隔10天敲本季第五轟 白襪輸光芒續當分區爐主
白襪日籍強打村上宗隆今天面對光芒在第9局敲出本季第5轟，相隔10天再度開砲，中止連4戰未敲安小低潮，全場3打數1安打貢獻2打點2得分，不過白襪仍以5：8不敵光芒。
村上宗隆今天前2打席皆獲得四壞，第3打席、第4打席則都是外野飛球出局，9局下第5打席面對光芒後援戈麥斯（Yoendrys Gómez），村上宗隆鎖定一顆94.1英哩（約151公里）直球，轟出右外野2分全壘打，擊球初速高達110.8（約178公里），飛行距離為398英呎。
村上宗隆今天3打數1支全壘打，打回2分打點，賽後打擊率1成67，OPS為.787，他在開季前3場比賽連3戰開轟，繳出8戰4轟的高檔表現，不過近期陷入低潮，一度21打數僅敲1安，今天開轟後累計5發全壘打並列全大聯盟第8名。
光芒今天先發麥克拉納罕（Shane McClanahan）投5局失3分其中2分責失，在隊友火力支援下獲得勝投，敗投則是白襪先發舒爾茨（Noah Schultz），他今天主投4.1局失掉4分，光芒目前戰績9勝7敗為美聯東區龍頭，白襪則6勝11敗在美聯中區名列墊底。
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