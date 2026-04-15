MLB／道奇教頭也愛BIGBANG？佐佐木朗希送GD和大聲簽名球

韓國天團BIGBANG成員GD（權志龍）和大聲今天造訪道奇隊主場，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前和他們興奮交談，佐佐木朗希則是送上簽名球。

BIGBANG美國時間上周日在科切拉音樂節登場，帶來《BANG BANG BANG》和《FANTASTIC BABY》等17首金曲，帶給粉絲滿滿的感動。

GD和大聲前往道奇球場看球，賽前佐佐木朗希與兩人開心寒暄並送上簽名球。收到佐佐木簽名球的大聲用日文開心表示：「這是佐佐木送我的，會繼續幫他加油！」同時笑說：「我的日文還不夠好，會努力再進步。」

GD和大聲也跟韓籍球員金慧成、塞揚左投史奈爾（Blake Snell）以及總教練羅伯茲交談並留下合影。