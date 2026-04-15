MLB／楚奧特率天使全場5轟 洋基慘敗近7戰只拿1勝

洋基今天在主場對戰天使，先發韋瑟斯（Ryan Weathers）開局便遭天使「背靠背靠背」開轟痛擊，洋基投手群全場共挨天使5發全壘打，加上打線遭天使先發德特莫斯（Reid Detmers）封鎖，終場洋基1：7輸球，近7場比賽僅拿下1勝。

楚奧特開轟幫助球隊贏球。 美聯社

首局天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）轟出陽春砲，接著歐戴爾（Jo Adell）與索勒（Jorge Soler）也揮出全壘打，天使率先攻下3分，第5局佩拉薩（Oswald Peraza）再揮出左外野陽春砲，孟卡達（Yoán Moncada）則先在第6局擊出2打點安打、第8局再補上陽春砲，天使全場狂敲5轟攻下7分。

洋基今天受天使先發德特莫斯壓制，僅在第8局靠萊斯（Ben Rice）高飛犧牲打攻下唯一1分，終場1：7輸球，德特莫斯主投7局飆9K，僅挨4支安打失1分拿下本季首勝，洋基先發韋瑟斯投5局送出10K，但失掉5分吞下敗投。

楚奧特今天揮出本季第5轟，全場5打數1安打，昨日與他同場雙響砲的洋基球星賈吉（Aaron Judge）今天4打數1安打但吞下2次三振，洋基最近7場比賽苦吞6敗，目前戰績9勝8敗排美聯東區第二。