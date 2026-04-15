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MLB／鄧愷威1.1局失1分生涯首奪中繼成功 太空人終止8連敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
鄧愷威收下大聯盟首次中繼成功。 路透通訊社
鄧愷威收下大聯盟首次中繼成功。 路透通訊社

太空人隊開季傷兵滿營，台灣投手鄧愷威成為陣中倚賴的牛棚戰力，今天主場對上洛磯隊之戰，他在7局上球隊2分領先時登板，後援1.1局失1分，有2K，投出2次保送，收下大聯盟首次中繼成功，終場太空人隊以7：6勝出，終止8連敗。

太空人前6局打完取得7：5領先，7局上鄧愷威登板，面對古德曼（Hunter Goodman）、卡斯楚（Willi Castro）連飆2K，接著讓朗菲爾德（T.J. Rumfield）擊出游擊滾地球出局，用12球完成該局。

8局上鄧愷威續投，對首名打者托瓦（Ezequiel Tovar）投出四壞球保送，接著製造飛球抓下第一個出局數，對決下一棒卡羅斯（Kyle Karros）時投到2好3壞滿球數，下一球落在好球帶外緣形成四壞球保送，雖然太空人啟用ABS挑戰，但經電子好球帶判定，球確實落在好球帶之外。

鄧愷威因2次保送留下1出局一、二壘有人的局面退場，太空人換上金恩（Bryan King）登板接替，但被代打的強斯頓（Troy Johnston）敲出安打失1分，記為鄧愷威的失分，之後連續解決2名打者成功止血，守住太空人的領先優勢。

金恩9局上續投，雖在2出局製造一、三壘有人的危機，但桑托斯（Enyel De Los Santos）登板飆再見三振，替太空人隊守住勝利，成功止敗。

此戰鄧愷威投1.1局用30球，有19顆好球，送出2次三振，沒有被敲出安打，但投出2次四壞球保送，失1分，最快球速達95.6英里（約154公里），收下大聯盟生涯首次中繼成功，本季防禦率2.79。

大聯盟 卡斯楚 鄧愷威

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