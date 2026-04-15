MLB／布萊格曼醒了！小熊3人都敲3打點逆轉費城人

小熊今天客場交手費城人，二壘手霍納（Nico Hoerner）與三壘手布萊格曼（Alex Bregman）先後在第6局敲出關鍵安打，兩人單場皆貢獻3打點，加上凱利（Carson Kelly）於9局揮出3分砲，小熊克服3分落後10：4逆轉費城人，系列賽雙方1：1戰平。

2局下費城人索沙（Edmundo Sosa）從小熊瑞伊（Colin Rea）手中揮出3分砲3：0領先，不過小熊3局上先靠霍納安打與哈普（Ian Happ）2壘打追回2分，五局上布萊格曼再敲出中外野打點安打，五局打完雙方3：3平手。

小熊二壘手霍納貢獻3打點幫助球隊獲勝。 美聯社

6局上費城人換上左投梅札（Tim Mayza），他先保送凱利、又對阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）投出觸身球，接著費城人二壘手史托特（Bryson Stott）發生失誤讓小熊攻佔滿壘，此時霍納擊出2打點中外野安打讓小熊取得領先，隨後布萊格曼再補上右外野2打點安打，小熊攻下4分大局7：3領先。

費城人雖在8局下靠透納（Trea Turner）安打追回1分，但小熊凱利9局上轟出鎖定勝局3分砲，終場小熊10：4逆轉擊敗費城人，霍納、布萊格曼和凱利皆3打點進帳，老將瑞伊接替馬丁（Riley Martin）投6局失3分拿下勝投，兩隊明日將再度交手，先發投手為今永昇太與盧札多（Jesus Luzardo）的左投對決。