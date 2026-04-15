MLB／手臂檢查無礙 今井達也自曝還無法適應「美式生活」

太空人隊27歲日籍投手今井達也因右臂疲勞被放進15天傷兵名單，經檢查後，肩膀及手臂都無結構性損傷，太空人也將協助他提升手臂強度。今井自曝手臂疲勞的原因，可能是場上、場下都還無法適應「美式」生活。

今井挑戰大聯盟的第一個球季，開季至今3場出賽僅拿1勝，投8.2局出現11次保送，防禦率達7.27。初登板僅投2.2局失4分，前一場出賽則是11日對水手隊只投0.1局失3分退場，之後因手臂疲勞進行檢查。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）今天透露，今井所有檢查結果都顯示正常，肩膀及手臂都沒有結構性損傷，接下來就會多花心思替他進行手臂強化。

今井接受當地媒體訪問時則透露，對於適應美式生活遇到一點難題。春訓時他曾表示自己還在試著適應大聯盟用球，前一場登板後提到，水手主場的投手丘比較硬，天氣也還是他需要適應之處。

如今他也提到，除了棒球以外的事，包括移動、飲食等方式都需要重新適應，像是比賽時移動的方式和自己過去在日職時不一樣，吃飯的時間也不同，「在日本，球員會在回到飯店之後吃晚餐，但現在選手是在球場吃，這也是其中一個我需要適應的地方。」