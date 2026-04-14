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MLB／海盜上演近半世紀最猛煙火秀 王牌史肯斯笑稱：投球變得好簡單

聯合新聞網／ 綜合外電報導
史肯斯近17.1局僅失3分，展現塞揚王牌絕對壓制力。 路透社
史肯斯近17.1局僅失3分，展現塞揚王牌絕對壓制力。 路透社

對於拿下2025年塞揚獎的史肯斯（Paul Skenes）來說，充足的火力支援過去始終是奢求。他在上個賽季10場敗投中，總共僅獲得11分援護。但這一晚完全不同，隊友用猛烈攻勢替他撐起比賽節奏，也讓他投得格外從從容容游刃有餘。

匹茲堡海盜在主場打出本季最具代表性的一戰，王牌投手史肯斯繳出6局失1分的招牌內容，打線更在第6局狂灌10分，最終以16比5大勝華盛頓國民，寫下隊史近半世紀以來最誇張的單局得分紀錄。

史肯斯賽後笑說：「我跟隊友講，這真的讓投球變得簡單很多。就算當下還沒得分，你也知道遲早會發生，這會讓你在場上更放得開。」

比賽一開始，史肯斯展現壓制力，首局連續三振伍德（James Wood）與賈西亞（Luis García Jr.），雖然隨後被艾布拉姆斯（CJ Abrams）轟出陽春砲，但這也是他全場唯一被敲出的安打。該局他也締造里程碑，成為現代棒球時代首位在生涯前59場先發累積400次三振的海盜投手。

雖然失分但隨後史肯斯迅速調整，第2局用11球投出三上三下，第3局化解保送危機，第4局更只用7球解決打者，最終連續解決最後10名打者，6局僅用88球其中60顆好球，順利完成任務，送出6次三振、1次保送。就在本季初登場狂掉5分之後，史肯斯後續17.1局僅失3分，持續恐怖的塞揚王牌絕對壓制力。

捕手戴維斯（Henry Davis）表示：「他完全按照計畫投球，積極進攻好球帶，讓我們始終保持在比賽中，接著打線就爆發了。」

海盜先在第2局攻下4分，打退國民先發卡瓦利（Cade Cavalli）。第3局霍威茲（Spencer Horwitz）敲出本季首轟，逐步拉開比分。

第6局則成為歷史性的一局。雷諾茲（Bryan Reynolds）先敲出清壘三壘安打點燃攻勢，歐赫恩（Ryan O'Hearn）隨後補上長打再添分數，接著克魯茲（Oneil Cruz）擊出帶有2分打點的安打，最後洛威（Brandon Lowe）轟出三分砲，單局狂掃10分，將比分一口氣拉開至15比1，徹底終結比賽懸念。

洛威此役再度火力全開，連續兩場比賽都累積5分打點，成為隊史首人。他表示：「打擊是會傳染的，當很多人都在狀態上時，每個人都會迫不及待想上場打擊。這是大家休賽季努力的成果，現在開始看到回報了。」

全場海盜共有9名打者敲出安打，其中5人單場雙安以上，7人有打點進帳，火力全面開花。克魯茲2打數2安打、3分打點，連續安打場次推進至12場，目前多項打擊數據名列聯盟前段班；雷諾茲則3安4打點，同樣也是進攻關鍵。

「我們的打線非常均衡，每個人都能打出高品質打席，看起來真的很享受。不過我還是覺得我們還沒打出最佳狀態，感覺還有更多潛力可以發揮。」史肯斯說。

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