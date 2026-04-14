MLB／70年首見！MVP賈吉、楚奧特雙響砲互轟創歷史 洋基靠暴投氣走天使

洋基與天使在洋基球場上演一場載入史冊的瘋狂對轟戰，雙方一共轟出7發全壘打，其中兩位MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）同場各敲雙響砲，締造大聯盟史上罕見紀錄，但最終洋基在9局下靠著暴投跑回再見分，以11比10驚險奪勝，終止近期5連敗。

根據統計，這是大聯盟史上第2次出現「兩位3屆MVP球員同場雙響砲」的對決大戲，上一次有這種戲碼已經要追溯至1956年，當時由名人堂球星穆休（Stan Musial）與坎帕奈拉（Roy Campanella）締造。

洋基在比賽開局氣勢如虹，賈吉首局就從先發左投菊池雄星手中轟出一發飛行距離達456英尺的兩分砲，不僅擊球初速高達116.2英里，成為本季大聯盟最強擊球全壘打，也迅速幫助球隊取得領先。賈吉賽前曾向球隊傳達「打擊要簡單化」的訊息，而他用首打席的重砲為這句話做出最佳示範。

不過天使並未輕易退讓，直到第4局才敲出首安後展開反攻，一舉追回4分扳平戰局。楚奧特成為反攻核心，第6局在滿壘前一打席差點轟出滿貫砲後，隨即在同局擊出追平三分砲，並在本壘板前霸氣目送球飛出牆外，情緒相當激動。

楚奧特賽後表示：「這絕對是一場硬仗，很開心能參與其中。我們整場比賽都有競爭力，來回對轟的感覺真的很特別，只是輸球還是很可惜。」

然而賈吉很快給出回應，下半局立刻再轟一發陽春砲，幫助洋基重新超前。「他是最偉大的球員，史上最偉大的那種，」對於楚奧特的表現，賈吉也笑著說：「我知道他這些年經歷了不少傷勢困擾，但看到他今年回到更好的狀態，每次來到這裡，他總是能上演精彩表現。我當然不太想看到這種情況，但能和這樣的球員競爭，真的很有趣。」

比賽進入後段更加高潮迭起，第8局楚奧特再度發威，從後援投手多瓦爾（Camilo Doval）手中轟出兩分砲，完成生涯第31場單場雙響砲，一度讓天使取得領先優勢，看似將帶走勝利。

但洋基拒絕讓勝利溜走，葛里沙姆（Trent Grisham）成為關鍵奇兵，他先前已經在第5局代打轟出三分砲，打破近期低潮，接著又在9局下面對終結者羅馬諾（Jordan Romano）再敲追平兩分砲，將比賽推向最高潮。最終洋基靠著對手暴投，由卡巴耶羅（José Caballero）跑回致勝分，完成戲劇性再見勝。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示：「能贏下這種比賽意義重大，雖然過程很混亂，但打線在關鍵時刻挺身而出，這對球隊來說是很好的經驗。」

此役賈吉完成生涯第47場單場雙響砲，超越傳奇巨星曼托（Mickey Mantle），躍居隊史第2，僅次於貝比魯斯（Babe Ruth）的68場。

同時他在Statcast時代累計28支飛行距離超過455英尺的全壘打，也高居歷史第2，僅落後隊友史坦頓（Giancarlo Stanton）。