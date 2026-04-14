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MLB／道奇完封大都會 大谷翔平4支0仍靠觸身球達成連47場上壘

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷靠首打席挨觸身球，仍推進連續47場上壘紀錄。 美國聯合通訊社
大谷靠首打席挨觸身球，仍推進連續47場上壘紀錄。 美國聯合通訊社

大谷翔平今天0安打，但靠首打席挨觸身球，仍推進連續47場上壘紀錄，道奇先發投手羅布勒斯基（Justin Wrobleski）繳出8局無失分好投帶領，終場以4：0完封大都會隊。

羅布勒斯基以90球完成8局投球，僅被敲2安打、無失分，投球任內只有第8局面對4打席，以13上13下開局，直到5局上一出局才被波蘭柯（Jorge Polanco）敲出安打，艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）隨後打向二壘形成雙殺打，第8局則在兩出局後被艾瓦瑞茲敲安，隨後讓范姆（Tommy Pham）打向二壘方向滾地球出局。

大都會由彼德森（David Peterson）先發，對大谷投出觸身球，再以四壞保送塔克（Kyle Tucker），史密斯（Will Smith）敲安送回大谷；第三局又是接連兩保送釀禍，被帕赫斯（Andy Pages）一棒掃出三分砲。

大谷此役4打數繳白卷，首打席的觸身球之後，接下來4打席為三振、一壘方向滾地球出局、右外野飛球接殺、右外野飛球接殺。

大谷翔平 道奇

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