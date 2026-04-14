MLB／續追前役跑壘失誤誰的錯 道奇壘指：寇爾、大谷都有責任

道奇隊昨天以2：5不敵遊騎兵隊，第3局寇爾（Alex Call）、大谷翔平的跑壘造成夾殺，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後直言不該發生，但並未點名是誰的錯；日本媒體詢問一壘指導教練伍德瓦德（Chris Woodward），而他的回應各打雙方50大板。

回顧昨天第三局，寇爾敲安、大谷靠保送上壘，兩出局後，大谷見二壘上的寇爾啟動也跟進，然而寇爾接下來停下腳步有意折返，但大谷繼續往前跑，幾乎就要抵達二壘，形成夾殺，寇爾在二、三壘之間成為第3個出局數。

昨天賽後，羅伯茲對這個play相當不解，主因是當時輪到狀況正好的帕赫斯（Andy Pages）打擊，「如果可以重來，寇爾應該要停在二壘，當時兩出局，正好輪到狀況好的打者，在那種狀況跑壘被夾殺是不該發生的。」

羅伯茲並未言明是誰的錯，日本媒體Sponichi Annex報導伍德瓦德對於這個play的解析，他指出，寇爾原本認為可以跑，卻在跑了之後猶豫，「既然起跑了，應該就繼續衝，但他停下來了。」他也提到，大谷應該看前位跑者，既然寇爾停了，大谷也應該停下，認為寇爾猶豫不決、大谷未充分注意前位跑者都有責任。

伍德瓦德也同意，當時是狀況正好的帕赫斯打擊，應該在只有100%把握的情況下才盜壘。