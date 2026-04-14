MLB／金鶯締造1:7→9:7逆轉勝 傑克森「打」教頭後3支3、敲2轟

今天金鶯主場場上發生驚悚瞬間，5局下傑克森（Jeremiah Jackson）的打席，界外球直擊自家教頭亞柏納茲（Craig Albernaz），他被帶離場邊檢查狀況，再回到板凳區督軍時，右側臉頰上多了一抹棒球留下的擦傷。神奇的是，傑克森「打」完教頭後3支3，包括1發滿貫砲、1發陽春砲，帶領金鶯以9：7逆轉擊敗響尾蛇。

5局下金鶯處於1：5落後，一出局、壘上無人時輪到傑克森打擊，第1球打向界外區，直朝一壘側休息區而去，亞柏納茲注意到來球，但想閃已經來不及，一個轉身之際，這球打到他的右臉上。

球團人員、選手上前關心他的狀況，隨即將他帶離場上，直到第6局帶著臉上的紅色印子再回到場邊，也趕上金鶯的逆轉秀。

此役最多處於1：7落後的金鶯，從6局下發動5分大局反撲，包括傑克森的滿貫砲，亞柏納茲與他有說有笑，還與他擁抱，隨後第7局阿隆索（Pete Alonso）以兩分砲逆轉戰局，第8局傑克森再補上一發陽春砲。