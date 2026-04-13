MiLB／林盛恩專職投手1A先發5局好投 勇奪旅美生涯首勝

美職辛辛那提紅人隊20歲台灣好手林盛恩今年專職投手，今天在小聯盟1A先發，投5局沒被敲出安打、無失分，助隊以14比0擊敗老虎隊，奪下個人旅美生涯首勝。

林盛恩業餘時期就是投打二刀好手，2023年高中畢業後加盟美國職棒紅人隊，首個完整賽季專心擔任打者，去年球季開始投打二刀出賽，今年球季專職擔任投手。

林盛恩今天在小聯盟1A先發對底特律老虎隊，開賽1局下，面對首名打者先投出四壞保送，接著連抓3個出局數，沒讓對手延續攻勢。

林盛恩在2局下2人出局後，打者因隊友守備失誤上壘，但及時回穩，讓打者敲出二壘方向平飛球出局，抓下該局第3個出局數；3局下投出3上3下；4局下雖保送首名打者，但接著連抓3個出局數穩守；5局下再投出3上3下。

林盛恩總計用71球投5局，沒被敲出安打，投出5次三振、2次四壞保送，無失分，最快球速約151公里，奪下個人旅美生涯首勝，賽後防禦率2.84。

此外，運動家隊高階1A投手沙子宸今天先發對聖地牙哥教士隊，總計投4局被敲出4支安打，包括1發全壘打，失掉3分責失分，投出2次三振、2次四壞保送，球隊終場以3比5吞敗，沙子宸無關勝敗，賽後防禦率4。