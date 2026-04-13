MLB／有看過嗎？剛為偷暗號爭執 光芒投手冷靜後主動向對手道歉

光芒隊今天以5：4擊敗洋基隊，完成3連戰橫掃，先發投手拉穆森（Drew Rasmussen）繳出6局僅被敲1安打、無失分好投，拿下本季首勝，與洋基隊奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）爭執後主動道歉，更成為今天的場上奇景。

拉穆森此役唯一被敲安打，就是第二局奇森姆的二壘打，下一打席面對葛里楚克（Randal Grichuk），在壘間蠢蠢欲動的奇森姆，幾個手勢比畫的動作，顯然讓拉穆森不太自在，疑似認為他在向打者打pass，告訴他捕手手套位置或是破解投球動作，拉穆森朝奇森姆大吼，兩人也有言語交鋒。

場面看似激動，但就在第五局雙方再次碰頭時，冷靜過後拉穆森主動向奇森姆表示「I'm sorry」，罕見的應對讓主播台上都發出驚呼，YES頻道主播凱伊（Michael Kay）說：「哇！這並不常看到」。

拉穆森近期人逢喜事，他的前一場出賽已是4月2日，原訂在8日要再次先發，但當天他的太太生下女兒，夫妻倆的第二個孩子誕生，他也因此請陪產假，剛在昨天歸隊。光芒並未安排他在回歸後馬上先發，此戰原本已經排定麥克拉納罕（Shane McClanahan），但拉穆森決定扛下此戰，麥克拉納罕也表達敬意，「這展現了他是多麼特別的一個人。」