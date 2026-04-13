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MiLB／莊陳仲敖回2A先發壓制 5.2局失1分奪勝投

中央社／ 台北13日電
莊陳仲敖。 路透社
莊陳仲敖。 路透社

旅美運動家隊25歲投手莊陳仲敖開季從小聯盟3A出發，11日下到2A，今天本季首場2A先發展現壓制力，總計投5.2局挨1轟，失掉1分責失分，助隊以5比1搶勝，拿下個人本季首勝。

莊陳仲敖去年球季整季在小聯盟2A出賽，留下6勝11敗、防禦率4.08的成績；今年開季升上3A，在3A有2場先發出賽紀錄，總計投7.2局失掉9分（8分責失分），吞下1敗，11日下到2A。

莊陳仲敖今天在2A先發對德州遊騎兵隊，1局下先抓2個出局數後投出四壞保送，接著讓打者敲出左外野方向飛球出局、沒有失分。

莊陳仲敖從1局下最後1個出局數算起，連抓15個出局數，沒讓對手再上到壘包；直到6局下2人出局，被查維斯（Frainyer Chavez）敲出陽春砲後退場。

莊陳仲敖今天總計用81球投5.2局，僅被敲出1支安打，且為全壘打，投出5次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，展現壓制力，拿下個人本季首勝，賽後防禦率1.59。

另外，聖路易紅雀投手林振瑋今天2A中繼登板對洛杉磯道奇隊，總計投4局僅被敲出1支安打，投出3次三振、1次四壞保送，無失分；球隊終場以2比7吞敗，林振瑋無關勝敗，賽後防禦率1.35。

道奇 德州

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