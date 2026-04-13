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MLB／ABS挑戰第3局就被金慧成用掉 道奇教頭：不是好時機

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
金慧成。 法新社
金慧成。 法新社

道奇隊今天以2：5不敵遊騎兵隊，第3局的攻勢成為總教練羅伯茲（Dave Roberts）最不滿意的地方，賽後直言金慧成的ABS（電子好球帶系統）挑戰時機不對，以及寇爾（Alex Call）、大谷翔平的盜壘判斷。

該局首位打者寇爾先敲安上壘，金慧成在球數2好2壞時放掉下一球，主審判決好球三振，而他挑戰這球，畫面顯示有一半以上都進入好球帶，讓他只能仰天嘆氣、咬牙走回休息區內，鏡頭也隨即捕捉羅伯茲的反應。

道奇當時已經用掉1次挑戰機會，金慧成這次再失敗，後續已無法再挑戰，羅伯茲也坦言：「那不是一個適合的挑戰時機。」

大谷接下來靠保送上壘，兩出局後，大谷見二壘上的寇爾啟動也跟進，然而寇爾接下來停下腳步有意折返，但大谷也已幾乎要抵達二壘，形成夾殺，寇爾在二、三壘之間成為第3個出局數。

羅伯茲對這個play相當不解，主因是當時輪到狀況正好的帕赫斯（Andy Pages）打擊，「如果可以重來，寇爾應該要停在二壘，當時兩出局，正好輪到狀況好的打者，在那種狀況跑壘被夾殺是不該發生的。」

寇爾還原當時的跑壘選擇，他說並無下達雙盜壘，但他認為自己有抓到投手節奏所以起跑，只是在一離壘瞬間他就感覺不對勁，因此才緊急停下腳步。

金慧成 大谷翔平 羅伯茲

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