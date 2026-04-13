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MLB／第1球遭大谷開轟後連2保送招待 狄葛隆：我是想對決的

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

所投出的第1球，就被大谷翔平掃出一發全壘打，但這也是遊騎兵隊塞揚投手狄葛隆（Jacob deGrom）全場唯一失分，今天繳出6局僅被敲4安打、失1分，送出9次三振，幫助遊騎兵以5：2擊敗道奇隊，談到第5局對大谷的故意四壞，也讓他直言：「真的好想對決」。

大谷今天3打數敲出1安打，就是首局首打席首球全壘打，接下來兩打席面對狄葛隆都是保送，先是第3局的四壞保送，第5局兩出局則在得點圈有人、一壘空著的情況下，狄葛隆第1顆壞球投出，遊騎兵教練團示意故意四壞保送，將大谷請上一壘，狄葛隆接著面對塔克（Kyle Tucker）飆K解危。

狄葛隆坦言，第一個打席就被大谷打全壘打，第二個打席又是保送，第三次碰到時，第1顆壞球投出，當時自己心想「拜託不要保送」，但教練團比出「4」，他說：「我真的很想跟他對決，大谷是厲害的打者，我很想再挑戰一次，但最終教練做出了決定，好在結果也沒有失分。」

大谷靠這一轟推進連46場上壘，本季第5轟出爐，超越孟西（Max Muncy），單獨居道奇隊內全壘打領先。

遊騎兵 大谷翔平 MLB

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