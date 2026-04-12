快訊

影／鄭麗文返台了！「國民黨踏出成功第一步」盼民有感兩岸和平發展紅利

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／生涯首度擔任先發二壘手！塔提斯守備0失誤還秀猛打賞

聯合新聞網／ 綜合報導
教士隊當家球星塔提斯。 美聯社
教士隊當家球星塔提斯。 美聯社

教士隊當家球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在今日主場交手洛磯的比賽，首度在大聯盟以「先發二壘手」之姿登場，不僅防守出色，另外在打擊方面，他全場4打數敲出3安，一掃前幾場比賽低迷，幫助教士隊在落後4分的情況下，以9：5逆轉洛磯隊，豪取4連勝。而教士總教練史丹曼（Craig Stammen）也在今日賽前解釋此次移防的原因。

攤開塔提斯季初的前13場比賽，打擊三圍僅.204/.293/.265，且全壘打1發都難求，這與外界原先期待的火燙表現有所落差。在昨天教士對洛磯的比賽，塔提斯個人繳出單場「4支0」的慘淡成績，直到今天與洛磯的最終戰，塔提斯才迎來復甦的跡象，他今天全場4打數，敲出3安猛打賞、外帶1分打點，並選到1次保送，讓他在賽後打擊率稍微提升至.228。

史坦曼在今天賽前接受當地媒體《97.3 The Fan》的採訪，他解釋說，為了讓遊擊手波賈茲（Xander Bogaerts）休兵，球隊將原本的二壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）移防到遊擊手，並由塔提斯填補空缺的二壘位置，「我覺得塔提斯是二壘的最佳人選，也是最有趣、最令人興奮的選擇。」他說。

緊接著，史坦曼還表示，這個計劃從今年春訓就開始醞釀，他補充：「他是一位令人難以置信的運動員，幾乎無所不能。就是這樣。我對他的人品和運動能力都充滿信心。只要你給他一個挑戰，他就能做到。」

過去主要擔任外野手的塔提斯，在2023年9月6日對陣費城人的比賽中曾短暫接管過1局防守二壘任務，但今天這場比賽，是他生涯首次擔任先發二壘手。根據大聯盟官網報導，塔提斯曾在小聯盟有10次先發二壘手經歷，只不過最近一次出場要追溯到2017年。

塔提斯 教士

相關新聞

MLB／大谷翔平「核彈頭」開砲加雙安 道奇2連勝遊騎兵

大谷翔平的本季主場第一轟，首局首打席就開砲，為道奇隊打下氣勢，終場以6：3擊敗遊騎兵隊，在3連戰系列賽先取2勝。

MLB／平手登板、開局保送超沉穩 鄧愷威連飆2K無關勝敗

效力太空人隊的台灣右投鄧愷威，今天在球隊7：7平手之際登板中繼0.2局無失分，保送開局後連飆2K，成功凍結分數。

MLB／大谷翔平第4轟推進連45場上壘 本季首度轟炸主場

大谷翔平的上壘紀錄繼續上路，今天首打席就從遊騎兵隊先發投手萊特（Jack Leiter）手中敲出全壘打，本季第4轟出爐，推進連續45場上壘，繼續堆高日本球員最多連續場次上壘紀錄。

MLB／佐佐木朗希防禦率7仍維持先發 道奇主帥強調：不會進牛棚

來自日本的洛杉磯道奇投手佐佐木朗希，本季重返先發輪值，不過表現卻差強人意，目前2場出賽防禦率高達7.00。擔任道奇總教練的羅伯茲（Dave Roberts）在昨日道奇8：7擊敗遊騎兵比賽前，談到是否會讓佐佐木回歸熟悉的牛棚定位，他則給出明確回應：「佐佐木不會進牛棚。」

MLB／本季首度在主場開轟 大谷翔平：希望能夠保持這種勢頭

在今天道奇6：3擊敗遊騎兵賽後，球隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）回顧本場比賽表示，大谷翔平在首局首打席的那記陽春砲，不僅開啟球隊的得分氣勢，同時也奠定了勝基；而大谷翔平也在賽後分享當下打出全壘打的喜悅，並告訴記者：「我希望能夠保持這種勢頭。」

MLB／生涯首度擔任先發二壘手！塔提斯守備0失誤還秀猛打賞

教士隊當家球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在今日主場交手洛磯的比賽，首度在大聯盟以「先發二壘手」之姿登場，不僅防守出色，另外在打擊方面，他全場4打數敲出3安，一掃前幾場比賽低迷，幫助教士隊在落後4分的情況下，以9：5逆轉洛磯隊，豪取4連勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。