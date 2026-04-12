MLB／生涯首度擔任先發二壘手！塔提斯守備0失誤還秀猛打賞

教士隊當家球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在今日主場交手洛磯的比賽，首度在大聯盟以「先發二壘手」之姿登場，不僅防守出色，另外在打擊方面，他全場4打數敲出3安，一掃前幾場比賽低迷，幫助教士隊在落後4分的情況下，以9：5逆轉洛磯隊，豪取4連勝。而教士總教練史丹曼（Craig Stammen）也在今日賽前解釋此次移防的原因。

攤開塔提斯季初的前13場比賽，打擊三圍僅.204/.293/.265，且全壘打1發都難求，這與外界原先期待的火燙表現有所落差。在昨天教士對洛磯的比賽，塔提斯個人繳出單場「4支0」的慘淡成績，直到今天與洛磯的最終戰，塔提斯才迎來復甦的跡象，他今天全場4打數，敲出3安猛打賞、外帶1分打點，並選到1次保送，讓他在賽後打擊率稍微提升至.228。

史坦曼在今天賽前接受當地媒體《97.3 The Fan》的採訪，他解釋說，為了讓遊擊手波賈茲（Xander Bogaerts）休兵，球隊將原本的二壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）移防到遊擊手，並由塔提斯填補空缺的二壘位置，「我覺得塔提斯是二壘的最佳人選，也是最有趣、最令人興奮的選擇。」他說。

緊接著，史坦曼還表示，這個計劃從今年春訓就開始醞釀，他補充：「他是一位令人難以置信的運動員，幾乎無所不能。就是這樣。我對他的人品和運動能力都充滿信心。只要你給他一個挑戰，他就能做到。」

過去主要擔任外野手的塔提斯，在2023年9月6日對陣費城人的比賽中曾短暫接管過1局防守二壘任務，但今天這場比賽，是他生涯首次擔任先發二壘手。根據大聯盟官網報導，塔提斯曾在小聯盟有10次先發二壘手經歷，只不過最近一次出場要追溯到2017年。