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MLB／本季首度在主場開轟 大谷翔平：希望能夠保持這種勢頭

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MLB／本季首度在主場開轟 大谷翔平：希望能夠保持這種勢頭

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇本場比賽開路先鋒大谷翔平。 美聯社
道奇本場比賽開路先鋒大谷翔平。 美聯社

在今天道奇6：3擊敗遊騎兵賽後，球隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）回顧本場比賽表示，大谷翔平在首局首打席的那記陽春砲，不僅開啟球隊的得分氣勢，同時也奠定了勝基；而大谷翔平也在賽後分享當下打出全壘打的喜悅，並告訴記者：「我希望能夠保持這種勢頭。」

道奇先發投手希恩（Emmet Sheehan）在1局上半被首名打者尼莫（Brandon Nimmo）夯出一記中外野方向陽春砲，讓遊騎兵先馳得點取得1：0領先；不過，隨後1局下半，大谷翔平幫助隊友討回公道，他也同樣在首個打席敲出陽春砲；緊接著第6棒赫南德茲（Teoscar Hernández）更補上一發3分砲造成重傷害，讓道奇首局打完取得4：1領先優勢。

大谷翔平的這發陽春砲，是他本季的首支首打席全壘打，同時也是他的首支主場全壘打。此外，他也達成跨季連續45場比賽上壘，繼續堆高日本球員最多連續場次上壘紀錄。總計今日大谷的打擊成績，他全場4打數敲2安，包含1發陽春彈、並跑回1分。

在賽後記者會上，羅伯茲盛讚大谷翔平的那記首局首打席全壘打，他大讚：「太棒了！雖然我們被對手擊出首局首打席本壘打，但翔平的這記全壘打至關重要，它讓我們迅速扳平了比分。」此外，他還稱讚了大谷作為首棒打者的貢獻，「他能打出全壘打，但更令人印象深刻的是，他幾乎每場比賽都能穩定地獲得保送並上壘。」

至於大谷本人也在賽後場邊接受當地電台的採訪，並分享：「感覺太棒了！我之前還沒在主場打出過全壘打，所以很高興終於打出了一支，我希望能夠保持這種勢頭。」同時，大谷也將今天勝利歸功給隊友，「每個人真的都打出很好的表現，不管投手還是打者，大家都有做好自己該做的事情。」

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