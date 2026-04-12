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MLB／生涯累積201轟 前道奇明星三壘手「紅鬍子」轉戰墨聯

聯合新聞網／ 綜合報導
前道奇明星三壘手透納。 路透社
前道奇明星三壘手透納。 路透社

41歲的「紅鬍子」透納（Justin Turner）在去年休賽季被小熊買斷成為自由身，效力過道奇隊長達8年的他，曾表態希望在生涯尾聲回歸母隊，卻遲遲沒有簽約消息。根據今日最新消息指出，透納已與墨西哥聯賽的提華納公牛隊（Toros de Tijuana）簽約，球團在稍早也正式官宣此消息。

透納上賽季效力芝加哥小熊，出戰80場比賽，打擊率為.219，擊出3發全壘打，貢獻18分打點，OPS 為.602，表現平平加上年紀因素，使他在休賽季沒有獲得任何球隊青睞。透納曾在去年底受訪表示，他的目標是至少2026年球季再打一年，並希望自己正式離開球場那天，能與道奇簽下一日合約退休，「我想這很明顯，我生涯最長的一段時間都在洛杉磯，我生涯的轉捩點，也就是穿上道奇球衣的那一刻。」

2006年選秀會，透納在第七輪第204順位被辛辛那提紅人選入，後被交易至金鶯隊，他的大聯盟生涯從金鶯開始，之後轉會至大都會隊，並在2014年2022年間效力道奇隊，當時他在球隊擔任先發三壘手，並在2017年入選全明星，該季繳出打擊率.322、21支全壘打、OPS.945的出色成績單；此外，透納還在2020年跟隨球隊贏得世界大賽冠軍，並在2021年再次入選全明星陣容，該季累積敲出職業生涯最高的27支全壘打。

2023年，透納轉會至紅襪隊，隨後效力於藍鳥隊、水手隊和小熊隊。總計17年的大聯盟生涯中，他總共擊出1617支安打、201轟和832分打點，打擊率為.283、OPS為.814。

道奇 Justin Turner

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