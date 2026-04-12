MLB／大谷翔平連續45場上壘 韓媒：下個目標挑戰秋信守紀錄

大谷翔平今天面對遊騎兵轟出首打席就轟出全壘打持續改寫歷史，順利達成跨季連續45場比賽上壘，持續朝更高紀錄邁進。

這項成就也延續大谷近年來不斷突破各種紀錄。2024年，他先後超越松井秀喜的美日通算175轟，以及一朗的單季56次盜壘等日本球員紀錄，持續鞏固自己在棒球史上的地位。如今隨著大谷連續上壘場次推進，外界目光已開始聚焦在下一個更高難度的挑戰。

韓國媒體指出，目前關注焦點已轉向大谷是否有機會突破秋信守所保持的亞洲球員最長紀錄。秋信守在2018年效力遊騎兵期間，曾締造連續52場比賽上壘的壯舉，至今仍是亞洲球員最高標竿。

報導也提到，大谷翔平距離該紀錄仍有一段差距，但以他本季穩定的打擊表現與上壘能力，挑戰這項紀錄並非不可能。另一方面，道奇隊史紀錄為1954年史奈德（Duke Snider）的58場，而大聯盟紀錄則由「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）於1949年創下的84場保持至今。

值得一提的是，大谷翔平在2024年9月已經超越秋信守所保持的大聯盟亞洲球員最多218轟紀錄，如今他累積284轟，可說是走在屬於自己的一個人武林。