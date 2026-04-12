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MLB／小學生吵架？赫南德茲、帕赫斯搶球鬥嘴 還找羅伯茲告狀

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
帕赫斯(右)與赫南德茲。 美聯社
帕赫斯(右)與赫南德茲。 美聯社

道奇隊今天以6：3擊敗遊騎兵隊，帕赫斯（Andy Pages）與赫南德茲（Teoscar Hernández）上演小學生吵架，賽後連記者都忍不住問：「要不要在你們中間畫條線？」

此役5局上一出局、一壘有人，遊騎兵東岡凱爾（Kyle Higashioka）打向中左外野，中外野手帕赫斯、左外野手赫南德茲都追球狂奔，兩人會身之際由帕赫斯完成接殺，險些發生插撞事故，帕赫斯眼神發出銳利掃射，赫南德茲則是摸摸帕赫斯的肚子，一臉笑嘻嘻。

有趣畫面發生在攻守交換時，赫南德茲依然一派輕鬆喝著飲料，帕赫斯則是朝著羅伯茲的方向手比赫南德茲，就像是小學生為了隔壁同學桌子越線向老師告狀：「你看他啦！」兩人走到羅伯茲面前繼續吵個不停，讓主播台上都笑翻，道奇官方社群也轉貼這段可愛畫面。

赫南德茲賽後被問到，是否該為兩人在外野畫條線，赫南德茲笑答：「我覺得那是我的球啊！」他大方扛下說這球是自己的錯，「但最終最重要的還是，他有接到那顆球。」他說兩人鬥嘴只是玩玩，彼此都很樂在其中。

遊騎兵 道奇 赫南德茲

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