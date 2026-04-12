MLB／平手登板、開局保送超沉穩 鄧愷威連飆2K無關勝敗

效力太空人隊的台灣右投鄧愷威，今天在球隊7：7平手之際登板中繼0.2局無失分，保送開局後連飆2K，成功凍結分數。

太空人今天在客場面對水手隊，鄧愷威在六局下兩隊7：7平手之際接手投球，一登板就對阿羅薩雷納（Randy Arozarena）投出保送，面對萊里（Luke Raley）、楊恩（Cole Young）連飆2K，第3顆好球分別是直球、橫掃球製造揮空。

太空人在此時換投，金恩（Bryan King）登板面對代打瑞夫史奈德（Rob Refsnyder），纏鬥9球後以三壘方向滾地球拿到出局數，未讓鄧愷威留在壘包上的跑者跑回分數，確定鄧愷威此役無關勝敗。

鄧愷威共用20球，其中12球好球，面對3位打者，有2次三振、1次保送，最快球速96.4哩（約155公里），賽後防禦率2.16。