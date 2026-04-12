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MiLB／林昱珉3A投2.2局6保送 陳柏毓、張弘稜也遭狙擊

中央社／ 台北12日電
林昱珉。圖／中央社提供
林昱珉。圖／中央社提供

台灣投手林昱珉今天在小聯盟（MiLB）3A出賽，投2.2局出現6次保送；同日出賽的另2位台將也遭到狙擊，陳柏毓在2A投3.1局掉5分，張弘稜高階1A投0.2局掉6分。

效力亞利桑那響尾蛇隊的林昱珉今天登板，先發面對天使隊3A，前2局各出現1次保送，第3局突然控球失準，單局出現4次四壞，2次出現在2出局滿壘局面，丟掉2分退場。

林昱珉投不滿3局就用了72球，其中僅36顆好球，被敲2支安打、6次四壞保送，但也只丟掉2分，賽後防禦率6.35。響尾蛇隊最終以8比3贏球。

匹茲堡海盜隊2A的陳柏毓，面對舊金山巨人隊2A先發，以57球投3.1局，被敲5支安打，丟掉5分，除1次四壞保送外，還出現3次觸身球，賽後防禦率8.53。陳柏毓退場後，球隊一度扳平，但最終在延長賽10局以8比9輸球。

陳柏毓。圖／中華職棒提供
陳柏毓。圖／中華職棒提供

在海盜高階1A的張弘稜，面對休士頓太空人隊高階1A，開賽就狀況連連，不僅被敲4支安打，另外還有2次四壞、1次觸身球，以及1次牽制失誤，丟掉6分，投不滿1局就被換下場。不過，球隊最終11比6贏球，讓他逃過敗投。

此外，2位在小聯盟打拚的野手，波士頓紅襪隊3A鄭宗哲對克里夫蘭守護者隊3A，4打數無安打，中斷昨天完全打擊的手感，打擊率3成24。底特律老虎隊3A李灝宇對明尼蘇達雙城隊3A，3打數沒敲安，有1次四壞保送上壘，打擊率1成67。

芝加哥小熊隊台美混血好手龍恩（Jonathon Long）在3A出戰堪薩斯市皇家隊，本季首次鎮守外野，打擊上依舊是4打數2安打的好表現，有1分打點，打擊率上升到3成21。

小聯盟 林昱珉 張弘稜

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