MLB／2.1局失7分寫大聯盟生涯最慘先發 千賀滉大：不幸的事接連發生

大都會隊日職投手千賀滉大，今天先發出戰運動家隊，僅投2.1局挨2轟失7分，寫下大聯盟生涯最慘先發，終場大都會以6：11輸球，千賀滉大吞下第2敗。他坦言，主要是控球出狀況，賽前雖自認狀況並太差，但「不幸的事接連發生」。

千賀滉大本季首度在主場出賽，上場時卻遭到主場球迷噓聲伺候。大都會打線首局先替他打下1分領先，但千賀滉大在2局下被敲2安後連續投出2次保送讓運動家追平比數，接著在滿壘時被敲滾地球再失1分。

投到第3局千賀滉大更被大力狙擊，被蘭利斯（Shea Langeliers）揮出二壘打，再讓索德斯壯（Tyler Soderstrom）轟出2分砲，之後被連敲2支內野安打，再被柯特斯（Carlos Cortes）敲出3分砲，單局只解決1個人次失5分退場。

千賀滉大此戰僅投2.1局，寫下大聯盟生涯最短先發，用72球僅40顆好球，被揮出8支安打，有2次保送，失7分也是生涯最慘，本季3場出賽吞下2敗，防禦率從賽前的3.09暴漲至7.07。

千賀滉大賽後指出，今天最大問題是沒辦法將球控制在好球帶邊緣，或是投進好球帶。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，一切從他速球的控球開始，今天沒辦法投出來，他不斷嘗試用伸卡球搶好球數，但今天投起來手感並不好，「整體來說，因為沒有控球，所以一直處在球數落後的情況。」

千賀滉大直言，不是每一場出賽都能夠很順利，有些時候就是會投得比較掙扎，這是在一整個漫長賽季中會出現在的事，「我會針對這次的表現進行檢討，下次登板時不會再犯同樣的錯誤，或是在下次出賽時能有更好的表現。」

千賀滉大也坦言，賽前自己並不覺得今天的表現會這麼慘，「我本來覺得感覺不錯，但很多不幸的事情接連發生而且沒有停下來，所以結果就變成這樣。」