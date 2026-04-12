MLB／先發2.1局大崩盤遭主場噓聲 千賀滉大最慘一役：投球機制出問題

紐約大都會日籍投手千賀滉大今天在主場迎戰奧克蘭運動家，遭遇生涯最慘一役，僅投2.1局便被敲8支安打、投出2次保送，狂失7分退場，不僅寫下個人旅美後最短先發紀錄，失分也創下個人最差表現，最終大都會以6比11落敗，苦吞4連敗。

這場原本是千賀本季首度在主場先發，但從第二局開始局勢急轉直下。首局雖順利守住無失分，但2局下1出局滿壘時，千賀控球失準投出保送奉送1分，接著再因內野滾地球讓對手跑回超前分，逐漸失去比賽節奏。

進入第3局，危機全面爆發。千賀先被擊出沿三壘線的二壘安打，隨後捕手發生漏球，形成無人出局三壘局面。接著一記偏高失投的滑球被掃上右外野看台形成兩分砲，傷害進一步擴大。之後連續遭內野安打攻勢壓制，面對第8棒柯特斯（Carlos Cortes）又被轟出右中外野3分全壘打，無奈提前遭到換下。

千賀賽後坦言問題出在細節，「確實有一些機制上的偏差，但不是什麼大問題，就是一些小地方累積起來。」他也提到球速與控球不穩，「有些球沒有辦法照自己想要的方式去控制，但我知道問題在哪，接下來要把控球調整回來。」

此役千賀速球最快達98英里（約157.7公里），最低為92.8英里（約149.3公里），球速狀態不穩定。總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽後也直言：「一切都是從速球的控制開始，但他今天做不到，讓自己陷入不利球數，沒辦法投出原本的內容。」

比賽過程中，主場球迷甚至對千賀的表現也報以噓聲，氣氛相當嚴峻。大都會全場雖有反擊拿下6分，但始終無法彌補投手端的巨大失血。

吞下本季第2敗的千賀仍在尋求首勝，而球隊戰績也跌至5成勝率以下。對於近期低潮，他表示：「這種時候更應該把比賽撐住，但我沒有做到，真的很不甘心。接下來會提醒自己不要再犯同樣的錯誤，好好準備下一場。」