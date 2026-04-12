快訊

MLB／大谷翔平「核彈頭」開砲加雙安 道奇2連勝遊騎兵

孩子反覆感冒別輕忽！醫見「腳冒紅點」驚覺不對 一驗竟是白血病

沒有什麼是非你不可 中途而廢或許才是人生最棒的決定

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／先發2.1局大崩盤遭主場噓聲 千賀滉大最慘一役：投球機制出問題

聯合新聞網／ 綜合外電報導
千賀滉大。 路透社
千賀滉大。 路透社

紐約大都會日籍投手千賀滉大今天在主場迎戰奧克蘭運動家，遭遇生涯最慘一役，僅投2.1局便被敲8支安打、投出2次保送，狂失7分退場，不僅寫下個人旅美後最短先發紀錄，失分也創下個人最差表現，最終大都會以6比11落敗，苦吞4連敗。

這場原本是千賀本季首度在主場先發，但從第二局開始局勢急轉直下。首局雖順利守住無失分，但2局下1出局滿壘時，千賀控球失準投出保送奉送1分，接著再因內野滾地球讓對手跑回超前分，逐漸失去比賽節奏。

進入第3局，危機全面爆發。千賀先被擊出沿三壘線的二壘安打，隨後捕手發生漏球，形成無人出局三壘局面。接著一記偏高失投的滑球被掃上右外野看台形成兩分砲，傷害進一步擴大。之後連續遭內野安打攻勢壓制，面對第8棒柯特斯（Carlos Cortes）又被轟出右中外野3分全壘打，無奈提前遭到換下。

千賀賽後坦言問題出在細節，「確實有一些機制上的偏差，但不是什麼大問題，就是一些小地方累積起來。」他也提到球速與控球不穩，「有些球沒有辦法照自己想要的方式去控制，但我知道問題在哪，接下來要把控球調整回來。」

此役千賀速球最快達98英里（約157.7公里），最低為92.8英里（約149.3公里），球速狀態不穩定。總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽後也直言：「一切都是從速球的控制開始，但他今天做不到，讓自己陷入不利球數，沒辦法投出原本的內容。」

比賽過程中，主場球迷甚至對千賀的表現也報以噓聲，氣氛相當嚴峻。大都會全場雖有反擊拿下6分，但始終無法彌補投手端的巨大失血。

吞下本季第2敗的千賀仍在尋求首勝，而球隊戰績也跌至5成勝率以下。對於近期低潮，他表示：「這種時候更應該把比賽撐住，但我沒有做到，真的很不甘心。接下來會提醒自己不要再犯同樣的錯誤，好好準備下一場。」

相關新聞

MLB／大谷翔平「核彈頭」開砲加雙安 道奇2連勝遊騎兵

大谷翔平的本季主場第一轟，首局首打席就開砲，為道奇隊打下氣勢，終場以6：3擊敗遊騎兵隊，在3連戰系列賽先取2勝。

MLB／平手登板、開局保送超沉穩 鄧愷威連飆2K無關勝敗

效力太空人隊的台灣右投鄧愷威，今天在球隊7：7平手之際登板中繼0.2局無失分，保送開局後連飆2K，成功凍結分數。

MLB／大谷翔平第4轟推進連45場上壘 本季首度轟炸主場

大谷翔平的上壘紀錄繼續上路，今天首打席就從遊騎兵隊先發投手萊特（Jack Leiter）手中敲出全壘打，本季第4轟出爐，推進連續45場上壘，繼續堆高日本球員最多連續場次上壘紀錄。

MLB／佐佐木朗希防禦率7仍維持先發 道奇主帥強調：不會進牛棚

來自日本的洛杉磯道奇投手佐佐木朗希，本季重返先發輪值，不過表現卻差強人意，目前2場出賽防禦率高達7.00。擔任道奇總教練的羅伯茲（Dave Roberts）在昨日道奇8：7擊敗遊騎兵比賽前，談到是否會讓佐佐木回歸熟悉的牛棚定位，他則給出明確回應：「佐佐木不會進牛棚。」

MLB／2.1局失7分寫大聯盟生涯最慘先發 千賀滉大：不幸的事接連發生

大都會隊日職投手千賀滉大，今天先發出戰運動家隊，僅投2.1局挨2轟失7分，寫下大聯盟生涯最慘先發，終場大都會以6：11輸球，千賀滉大吞下第2敗。他坦言，主要是控球出狀況，賽前雖自認狀況並太差，但「不幸的事接連發生」。

MLB／休息室有大象！運動家開轟慶祝有新招 項鏈與面具都象魂上身

空等了4場，運動家隊的全壘打慶祝大象套組，終於派上用場，今天以11：6擊敗大都會隊之戰，單場出現3轟，索德斯壯（Tyler Soderstrom）、柯特斯（Carlos Cortes）戴上大象面具、模仿大象叫聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。