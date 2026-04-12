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MLB／休息室有大象！運動家開轟慶祝有新招 項鏈與面具都象魂上身

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
索德斯壯、柯特斯戴上大象面具、模仿大象叫聲。圖截自影片
索德斯壯、柯特斯戴上大象面具、模仿大象叫聲。圖截自影片

空等了4場，運動家隊的全壘打慶祝大象套組，終於派上用場，今天以11：6擊敗大都會隊之戰，單場出現3轟，索德斯壯（Tyler Soderstrom）、柯特斯（Carlos Cortes）戴上大象面具、模仿大象叫聲。

近期運動家陣營出現一只深灰色大象面具，以及一條掛著金色象頭掛飾的金項鍊，這條項鍊由投手塞維里諾（Luis Severino）訂購，趕在美國時間周二展開紐約6連戰前送達，前3場已放在洋基客隊休息室，但運動家3場0轟，昨天面對大都會依然未開砲，全壘打慶祝道具一直沒派上用場。

此役索德斯壯在第3局面對千賀滉大敲出兩分砲，他在繞壘回到休息室後，先是戴上金項鍊與隊友擊掌，最後再戴上大象面具；柯特斯隨後也加入大象狂歡行列，同一局炸裂三分砲。索德斯壯在第8局追加一發三分砲，單場第二度cosplay大象。

索德斯壯表示，「球季很漫長，任何方式可以為比賽帶來更多趣味，對我們來說只有好處。」柯特斯戴上面具後還模仿大象嘶鳴的聲音，他笑說：「我有點玩太瘋了，差點呼吸困難。」

運動家教頭柯塞（Mark Kotsay）看到子弟兵玩得這麼開心也很欣慰，「那玩意就是突然出現在休息室裡，他們看起來真的很興奮，我試著讓他們做自己。」

紐約 柯特斯

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