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MLB／佐佐木朗希防禦率7仍維持先發 道奇主帥強調：不會進牛棚

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

來自日本的洛杉磯道奇投手佐佐木朗希，本季重返先發輪值，不過表現卻差強人意，目前2場出賽防禦率高達7.00。擔任道奇總教練的羅伯茲（Dave Roberts）在昨日道奇8：7擊敗遊騎兵比賽前，談到是否會讓佐佐木回歸熟悉的牛棚定位，他則給出明確回應：「佐佐木不會進牛棚。」

去年季後賽在牛棚表現穩健的佐佐木朗希，本季定位轉為先發，總計先發2場，繳出0勝1敗成績單，防禦率高達7.00，控球問題仍是他的最大罩門，這很大程度上限制了他的投球局數。佐佐木本季第一場先發是在3月底對上守護者，當時他主投4局僅責失1分，交出4次三振、2次保送，但道奇在比賽後半段慘遭對手逆轉，最終他吞下敗投；上一戰先發則是在4月5日對國民，當時佐佐木主投5局被敲5支安打、失6分，道奇最後8：6逆轉贏球，讓他逃過敗投命運。

在道奇昨天主場迎戰遊騎兵賽前，羅伯茲賽前受訪，被問及如果2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）回歸後，是否有可能讓佐佐木朗希回歸牛棚，對此羅伯茲給出明確回覆：「佐佐木不會進牛棚。」強調本賽季佐佐木的定位就是先發。

然而，佐佐木朗希在道奇先發輪值中的位置並非穩固，包含佐佐木在內，目前球隊先發還有山本由伸、葛拉斯諾（TylerGlasnow）、希恩（Emmet Sheehan）、大谷翔平、羅布洛斯基（Justin Wrobleski），而史奈爾將於5月下旬回歸。

佐佐木朗希 羅伯茲 道奇

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