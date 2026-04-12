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MLB／今井達也0.1局控球暴走傳傷情 太空人教頭祈禱：希望沒事
太空人隊日籍投手今井達也昨天0.1局核炸，今天傳出恐有傷情，他因右臂疲勞，已經提前返回休士頓進行檢查，總教練艾斯帕達（Joe Espada）只能祈禱：「希望沒有異常」。
今井昨天面對水手隊先發，面對7人次，被敲1安打，出現4次四壞球、1次觸身球保送，最終丟掉3分。今井賽後提到，水手主場投手丘較硬，加上天氣較冷，都是自己還要適應的地方。
就在今天，今井提前返回休士頓引起關注，艾斯帕達解釋，今井在昨天登板之後表達右臂疲勞，「我們決定讓他先回去接受醫生檢查，確認他的狀況，希望沒有什麼異常，但確實不是好消息。」
太空人季外剛以3年5400萬美元合約簽下今井，出賽3場，取得1勝0敗、防禦率7.27。雪上加霜的是，此際正值太空人先發輪值調度吃緊，布朗（Hunter Brown）、哈維爾（Cristian Javier）近一周已先後因右肩拉傷進入傷兵名單，而太空人才剛展開一波完全沒有休兵日的13連戰。
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