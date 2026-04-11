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MLB／孟西「三響砲」締多項紀錄！羅伯茲讚：相信自己

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇今天在主場靠著孟西單場3發全壘打、包括再見陽春砲，終場以8比7逆轉遊騎兵。 路透。
道奇今天在主場靠著孟西單場3發全壘打、包括再見陽春砲，終場以8比7逆轉遊騎兵。 路透。

洛杉磯道奇今天在主場迎戰德州遊騎兵，靠著孟西（Max Muncy）單場3發全壘打、包括9局下兩出局時的再見陽春砲，終場以8比7逆轉勝出，為球隊搶下系列賽首勝。

事實上，孟西今天賽前4月累積26打數僅4安，但始終未因此失去信心，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也特別稱讚孟西近期的心態轉變。

「如果是過去幾年，你可能會看到他有一些焦躁的情緒；但現在他處在一個非常有信心的狀態，而且相信整個過程。」

羅伯斯接著表示，「他知道，只要自己處在好的狀態，就算暫時沒有打出結果，也要繼續堅持。而今晚就展現出成果了，所以我真的很肯定他這一點。」

除了打擊表現，羅伯斯也提到孟西在守備端的貢獻，「他現在在三壘守得非常好，打席內容也很不錯，到目前為止，他在開季的表現非常出色。」

孟西也透露，自己其實早就感覺狀況正在回升，「我這幾天一直在跟教練說，我狀況快回來了。」

值得一提的是，孟西這3發全壘打也讓他正式超越加維（Steve Garvey），以213轟躍居道奇隊史全壘打榜第6名。

此外，孟西也成為隊史第2位在「單場3轟」比賽中擊出再見全壘打的球員，上一位是1959年的德梅特（Don Demeter）。這同時是他生涯第2場單場3轟，以及第20場單場雙轟以上的比賽。

談到超越加維，孟西感性表示，「加維是道奇的象徵人物，他的比賽態度與表現都非常穩定，是道奇精神的代表。能超越他，對我來說真的非常特別，希望我能繼續往上爬。」

孟西也透露自己休賽季做出重大改變，為了減重17磅，他減少重量訓練，改以提升機動性與跑動能力為主，飲食上最大犧牲甚至是「少吃麵包」。

「這對我們家來說很難，我們真的很愛吃麵包。」孟西笑道。

孟西也提到過去傷勢影響，包括2021年他曾因一壘碰撞導致韌帶撕裂、左手肘脫臼，導致錯過整個季後賽，並影響2022年開季。

「我現在最重要的是感覺健康，我移動很好、判斷也很好，尤其是每一顆滾地球，。我的腳步都有動起來，這是我以前比較容易卡住的地方。」

遊騎兵 孟西 羅伯茲 道奇

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