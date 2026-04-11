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MLB／三響砲登道奇隊史全壘打第6 孟西：我沒辦法像大谷投10K

聯合新聞網／ 綜合報導
孟西上演單場三響砲。 路透社
孟西上演單場三響砲。 路透社

道奇隊今天舉辦「大谷翔平搖頭娃娃日」，不過風采全被隊友孟西（Max Muncy）搶去，上演單場三響砲，包含再見全壘打。孟西賽後受訪時笑說：「我還沒辦法單場10K。」

大谷翔平連44場上壘，打破鈴木一朗的日本球員連續上壘紀錄。目前為止，大谷在自己的搖頭娃娃日打擊率0.357、4轟、9打點。2024年5月首場吞敗後，拿下6連勝，勝率85.7%。

敲出三響砲的孟西成為道奇隊史全壘打支數第6名，他賽後開玩笑說：「我是沒辦法像大谷那樣飆出10次三振。」

孟西談到休賽季的減重計畫，「我在飲食控制花很多心力，也清楚自己目前生涯所處的階段。以前會比較著重增加力量，但到了這個階段，休賽季想大幅提升肌力不容易，所以我調整方向，把重心放在提升身體活動範圍、跑動能力及靈活性，比起單純增加力量，更重視身體靈活度。」孟西透露已經減重17磅（約7.7公斤）。

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