MLB／感動重返花旗球場！麥尼爾情感湧現一度「哽咽」

運動家內野手麥尼爾（Jeff McNeil）今日首度以客隊身分重返花旗球場，面對效力多年的老東家大都會，在全場36,349名球迷起立致敬下，他一度情緒湧上心頭，坦言「差點哽咽」，最終也幫助球隊以4：0完封大都會，為這個特別夜晚畫下句點。

賽前球團特別播放影片致敬麥尼爾，站在客隊休息區台階上觀看影片的他一度強忍淚水。

「我整個職業生涯到現在都在那支球隊，真的很特別。我在打擊區的時候有點哽咽，整體來說這是一個非常開心的夜晚。」

比賽進行至第2局，麥尼爾走上打擊區時，特地兩度掀起頭盔向球迷致意，不過首打席仍受情緒影響，擊出雙殺打結束該次攻勢。

「我只是試著讓自己冷靜下來。其實當第一個打席結束後，反而有種鬆一口氣的感覺，像是『好，現在可以專心打球了』。」

隨著情緒逐漸穩定，麥尼爾開始找回節奏，他在第4局敲出二壘安打，更在第5局上演精彩守備，攔下百大新秀第16班吉（Carson Benge）的安打機會；第9局再補上一支帶有打點的安打，單場4打數2安打、1打點。

值得一提的是，運動家此役締造紀錄，成為史上首支連兩天接連完封洋基與大都會的球隊（順序不限）。

「這真的是很特別的一天。很高興我撐過來了，現在就是繼續打棒球。」

在賽前長達約8分鐘的訪問中，麥尼爾也回顧自己效力大都會的時光，儘管期間多次陷入交易傳聞，他坦言真正被交易時仍感到意外。

麥尼爾透露，大都會隊棒球事務總裁史登斯（David Stearns）曾在2025年11月交易看板球星尼莫（Brandon Nimmo）後致電，表示希望他在2026年轉守外野。

不過最終球隊在短短三個月內大幅重整陣容，包括麥尼爾、尼莫、重砲手阿隆索（Pete Alonso）與終結者狄亞茲（Edwin Diaz）皆離隊。

「我一直覺得我們是一支很不錯的球隊，去年只差一勝就能打進季後賽，那真的很可惜。但這就是生意。球團要做的是組出最好的陣容，而那是他們認為最好的決定。」

對於重返花旗球場，麥尼爾則坦言希望能獲得球迷歡迎，而現場球迷也以起立鼓掌回應，給予他高度肯定。

「我覺得我為這個球隊付出了很多。我是2013年被選進來的，在這裡待了12年，其中7年在大聯盟。我希望球迷能夠記得這些。我一直都很努力比賽，也很享受在這裡的時光。」