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MLB／今井達也0.1局5四死球寫旅美最慘 日網友：根本藤浪再現

聯合新聞網／ 綜合外電報導
今井達也控球嚴重失準，僅投0.1局就用掉37球退場。 路透社
今井達也控球嚴重失準，僅投0.1局就用掉37球退場。 路透社

休士頓太空人日籍投手今井達也前一戰拿下大聯盟首勝，今天客場對戰西雅圖水手冀望乘勝追擊，不料卻在首局陷入嚴重控球失準的巨大麻煩，僅投0.1局就用掉37球退場，單局狂送5次四死球包含暴投一共失掉3分。

比賽開局，今井便顯得狀況不穩，面對首名打者克勞佛（J.P. Crawford）投出四壞保送，接著又對羅利（Cal Raleigh）連續保送，開局即陷入無人出局一、二壘危機。隨後遭羅德里奎茲（Julio Rodríguez）擊出內野安打形成滿壘，更在壓力下發生暴投，讓水手率先攻下第1分。

情況未見好轉，今井在無人出局二、三壘局面下再度出現控球問題，連續投出保送和觸身球直接奉送第2分。即便之後讓雷利（Luke Raley）擊出二壘滾地球完成雙殺守備，但後續水手挑戰成功，只抓下1個出局，再失第3分。接著今井面對第7棒楊恩（Cole Young）又投出保送，再次形成滿壘危機，迫使教練團緊急喊停。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）隨即走上投手丘，直接將今井換下場。這場比賽他僅投37球就提前結束任務，成為本季最短先發。今井達也賽後防禦率從4.32暴增至7.27。

今井達也這場「自爆秀」引發熱議，不少人對他的表現感到相當錯愕，日本球迷也在社群上紛紛留言表示：「今井怎麼了？」、「完全失去控球」、「根本藤浪再現（笑）」、「讓人想起他在西武初登板時的樣子」、「果然投手最重要還是控球」等。

由於隊友很快在2局上追回3分，也因此今井達也幸運逃過敗投；水手靠著第5局和第7局一共進帳6分，最終是以9比6獲勝。

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