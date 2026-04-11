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MLB／大谷搖頭娃娃之夜只刷1安 孟西三響砲+再見轟挺道奇率先10勝

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MLB／大谷搖頭娃娃之夜只刷到1安 孟西三響砲+再見轟挺道奇率先10勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
孟西（Max Muncy）單場三響砲，包括9局下的再見陽春砲，幫助道奇以8：7擊敗遊騎兵隊。 美國聯合通訊社
孟西（Max Muncy）單場三響砲，包括9局下的再見陽春砲，幫助道奇以8：7擊敗遊騎兵隊。 美國聯合通訊社

大谷翔平的搖頭娃娃之夜，今天4打數敲1安打、另有1次故意四壞保送，推進連44場上壘，獨占日本球員紀錄，但在今天只是公務員般的存在，道奇打線有其他更耀眼的人，孟西（Max Muncy）單場三響砲，包括9局下的再見陽春砲，幫助道奇以8：7擊敗遊騎兵隊，成為大聯盟本季第一支10勝球隊。

道奇今天回到主場展開與遊騎兵的3連戰，大谷擔任第一棒、指定打擊，第五局面對先發投手洛克（Kumar Rocker）敲安，突破鈴木一朗在2009年締造的連43場上壘，單獨站上日籍球員第一的高度；至於大聯盟紀錄，大谷的挑戰僅到半途，紀錄來自1949年威廉斯（Ted Williams）締造的84場。

大谷今日有一安表現，突破鈴木一朗在2009年締造的連43場上壘紀錄。 美國聯合通訊社
大谷今日有一安表現，突破鈴木一朗在2009年締造的連43場上壘紀錄。 美國聯合通訊社

道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）以100球完成6局投球，所失4分都是因全壘打，分別在第三局被席格（Corey Seager）敲三分砲，第五局再遭蘭佛特（Wyatt Langford）掃出陽春砲。

道奇打線由孟西率先開火，第二局、第四局各敲一發陽春砲，第五局帕赫斯（Andy Pages）保送、弗里蘭（Alex Freeland）安打攻占一、三壘有人，金慧成以高飛犧牲打攻下1分。道奇3：4落後局面，第六局帕赫斯先在一、二壘有人時敲出二壘打，兩分打點入袋逆轉戰局，第八局再以兩分砲擴大為7：4領先。

戰局在第9局高潮迭起，道奇終結者迪亞茲（Edwin Díaz）關門砸鍋，先被卡特（Evan Carter）狙擊兩分砲，一、二壘有人面對杜朗（Ezequiel Duran）再被敲安追平7：7。孟西拒絕加班，9局下、兩出局面對拉茲（Jacob Latz）再度開轟，一棒終結比賽。

日本 洛克 孟西

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