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MLB／否認「鎖喉衝突」！麥尼爾仍盛讚林多：史上最好游擊手之一

聯合新聞網／ 綜合報導
麥尼爾在賽前出面澄清過去與林多的衝突事件，否認外界所描述的激烈對立。 美聯社。
麥尼爾在賽前出面澄清過去與林多的衝突事件，否認外界所描述的激烈對立。 美聯社。

運動家內野手麥尼爾（Jeff McNeil）今日首度以客隊身分面對前東家大都會。針對過去傳出與前隊友林多（Francisco Lindor）的衝突事件，麥尼爾也在賽前親自出面澄清，否認外界所描述的激烈對立。

根據外媒先前報導，兩人曾在2021年發生衝突，甚至出現林多「抓住麥尼爾喉嚨並將其壓在牆上」的說法；《紐約郵報》也曾指出，林多在2025年6月20日費城比賽後，曾對麥尼爾有激烈言語衝突，甚至出現肢體對峙說法。

對此，麥尼爾表示兩人之間「並沒有打架」，至於費城的事件，也僅是一點小爭執，強調沒什麼大不了。

外界也曾猜測，麥尼爾被交易至運動家，可能與他與林多的關係有關。不過他同樣否認這項說法，並對前隊友給予高度評價。

「我們曾是隊友，我認為他是一個很棒的人，也是很好的人。我很享受和他一起打球的時光，也祝福他未來一切順利。他是一名非常出色的球員，是史上最好的游擊手之一，能和他一起打球真的很開心。」

如今麥尼爾已轉戰運動家，並逐漸融入球隊文化，對他而言，那段時光已成回憶。現在，麥尼爾的重心只有持續幫助新球隊贏球。而運動家今天也以4：0完封大都會，近期拿下3連勝。

林多

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