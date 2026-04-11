MLB／菅野智之6局好投優質先發 挨教士兩轟狙擊幸逃過敗投

洛磯隊日籍投手菅野智之今天客場對戰教士先發登板，雖在第5局遭到兩發全壘打狙擊，但6局投球中僅被敲4安、失掉2分，連續3次先發都有好表現。

比賽一開始，菅野就面臨考驗。首局面對首名打者羅雷亞諾（Ramón Laureano）被擊出三壘內野安打，隨後又因捕逸讓對手推進至得點圈，不過他展現老將沉穩本色，沒有出現慌亂。面對教士中心打線，先是以犀利橫掃球三振掉梅瑞爾（Jackson Merrill），再讓馬查多（Manny Machado）擊出投手前滾地球，成功化解危機。

進入第2局，菅野開始掌握節奏，靈活運用直球、曲球、橫掃球、指叉球與卡特球等多樣球種，讓對手3上3下，逐步建立比賽主導權。接下來第3與第4局同樣穩定壓制，持續讓記分板掛上「0」。

然而第5局成為轉折點。菅野先是面對席茲（Gavin Sheets），在1好1壞情況下投出偏甜的卡特球，被對手一棒掃向左中外野看台形成陽春砲，失掉全場第1分。隨後1出局後又遭坎普薩諾（Luis Campusano）轟出左外野全壘打，再失1分。儘管遭遇長打打擊，他仍未出現崩盤，穩住局面並完成5局投球。菅野第6局繼續登板，表現也回穩，讓對方3上3下。

菅野智之雖然咬出優質先發，但對手教士先發投手、前道奇隊少主布勒（Walker Buehler）表線更加優異，6局只讓洛磯敲出3安，完全封鎖打線。不過一路落後的洛磯還是在第8局追回2分，也讓菅野智之避免吞下敗投。