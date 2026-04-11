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MLB／李政厚本季首轟終於出爐！韓媒讚：一成打者大爆發
舊金山巨人隊韓籍外野手李政厚開季陷入大低潮，開季前13場比賽0轟，今天在金鶯隊主場終於扛出本季首轟，幫助巨人以6：3擊敗金鶯。
李政厚不只沒有全壘打，打擊率也偏低，韓媒《體育朝鮮》日前指出，李政厚在符合規定打席的193名球員中，打擊率第180、OPS值第179，直言這是身價1672億韓元的殘酷現實。
不過李政厚今天一掃陰霾，2局上敲出二壘安打，7局上夯右外野2分砲，幫助巨人追加保險分。李政厚全場4打數2安打，打擊率從0.143提升到0.174，OPS值從0.438升至0.571。
巨人隊靠著魯普（Landen Roupp）6局只失1分的優質先發，加上打線發揮，終場以6：3拿下勝利，拉出一波3連勝。
韓媒《OSEN》以「瘋了！一成打者李政厚本季首轟+二壘打大爆發！氣勢回來了」為題，報導李政厚今天的好表現。
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